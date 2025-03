Rezort práce pripravuje zmeny pri fungovaní sociálnych podnikov

Drahňov 13. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje legislatívne úpravy, ktoré by mali sociálnym podnikom uľahčiť fungovanie, uviedol to vo štvrtok v obci Drahňov v okrese Michalovce štátny tajomník rezortu Marián Valentovič. Obec, kde fungujú dva sociálne podniky, navštívil so štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michalom Kaliňákom.



"Naše aktivity smerujú buď podpore vytvárania nových sociálnych podnikov, či už obecných alebo komerčných, ale takisto aj podpore tých súčasných," vysvetlil Valentovič.



Generálna riaditeľka sekcie sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriová uviedla, že majú zozbierané podnety priamo od podnikov. "Chceme zjednodušiť administratívu pri registrácii, no zároveň je nevyhnutné, aby si podniky zachovali štatút sociálneho podniku a plnili požadované kritériá, keďže čerpajú finančné príspevky," vysvetlila.



Obec Drahňov sa päť rokov venuje rozvoju sociálnych podnikov, ktoré v súčasnosti zamestnávajú približne 30 ľudí, vrátane obyvateľov okolitých obcí. Ako pre TASR uviedol starosta Tibor Jasovsky, sociálne podniky v obci sa špecializujú na širokú škálu služieb - od údržby verejných priestranstiev, bezpečnostných služieb, stavbárskych prác až po šitie.



"Máme zamestnancov, ktorí sú znevýhodnení, ďalej sú tu pracovníci, ktorí boli dlhodobo nezamestnaní, a na nich sa vzťahuje podpora na úrovni 50 percent. Zamestnávame aj mladých ľudí, ktorí práve skončili školu, ako aj osoby po výkone trestu," uviedol starosta.



Sociálne podniky podľa štátneho tajomníka MIRRI zohrávajú kľúčovú úlohu v regiónoch. "Chceme diskutovať so samosprávami o tom, ako im dokážeme pomôcť, kde vidia administratívno-technické prekážky, ktoré je potrebné odstrániť, aby sa darilo sociálnym podnikom, ale aj novým sociálnym podnikom. Diskutujeme o tom, akým spôsobom vieme nastaviť rôzne mechanizmy finančnej podpory," doplnil Kaliňák.



Zdôraznil, že mestá a obce sú významným partnerom v rozvoji sociálnej ekonomiky, keďže spravujú rozsiahlu sieť verejných zariadení, kde môžu sociálne podniky pôsobiť. "Mestá a obce sú najväčšími zriaďovateľmi škôl, pričom na svojom území majú 2700 materských škôl, 1800 základných škôl, 2500 kultúrnych domov či 1000 budov vyšších územných celkov. Sociálne podniky tu majú veľký priestor na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, údržbu zelene, ciest či športovísk," dodal.