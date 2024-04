Rezort práce: Projekt Právo na prvé zamestnanie už odštartoval

Bratislava 10. apríla (TASR) - Zamestnávatelia môžu od stredy podávať žiadosti o finančný príspevok v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie. Zamestnávateľovi tak štát preplatí 90 % celkovej ceny práce zamestnanca. Týka sa to najmä čerstvých absolventov. Informovalo o tom v stredu tlačové oddelenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Tento projekt je jedinečný tým, že umožňuje mladým ľuďom umiestniť sa na trhu práce vo veľmi krátkom čase po ukončení vzdelávania. Okrem toho prináša synergický efekt v podobe príležitosti na získanie nových pracovníkov pre mnohých zamestnávateľov, ktorí čelia nedostatku pracovnej sily," uviedol generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Peter Ormandy.



Finančný príspevok dostanú zamestnávatelia, ktorí príjmu uchádzačov o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny projektu. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica týždenného pracovného času.



Finančný príspevok bude poskytnutý najviac na šesť mesiacov jednorazovo, a to do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody. Ďalších šesť mesiacov musí zamestnávateľ udržať pracovné miesto bez príspevku. "Mesačný príspevok zamestnávateľovi sa poskytne na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1318,53 eur mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je 7911,20 eur," objasnilo tlačové oddelenie rezortu.



Realizácia projektu je plánovaná do konca tohto roka. Je naň vyčlenených 13 miliónov eur zo štátneho rozpočtu SR.