Rezort práce rozdelí viac ako 30 miliónov eur na podporu zamestnávania

Bratislava 3. augusta (TASR)- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) od pondelka spúšťa ďalšie projekty na podporu nezamestnaných, najmä mladých. Práve ľudia do 29 rokov si často pre nedostatočnú prax ťažšie hľadajú zamestnanie. Celkovo má ísť na podporu pracovných miest viac ako 30 miliónov eur.



Projekty majú podporiť vytváranie pracovných miest aj zvyšovať motiváciu zamestnať sa. "V rámci ministerstva pomáhame ľuďom v čase pandémie udržať si pracovné miesta a zachovať si príjem. Aj práve preto je nezamestnanosť na Slovensku stále nižšia ako priemer krajín Európskej únie. Pozeráme sa však aj do budúcnosti a pomáhame aj ľuďom bez práce nájsť si zamestnanie," uviedol v stanovisku pre médiá minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Podporiť zamestnávanie mladých do 29 rokov, ktorí doteraz nemali pravidelné zamestnanie, má pokračujúci národný projekt s názvom Úspešne na trhu práce. V rámci neho budú môcť získať zamestnávatelia, ktorí vytvoria pracovné miesto pre mladého nezamestnaného na minimálne 9 mesiacov, finančný príspevok na jeho mzdu vo výške maximálne 638,40 eura mesačne po dobu pol roka. "Pridanou hodnotou tohto projektu je udržateľnosť, keďže zamestnávateľ je povinný udržať vytvorené pracovné miesto najmenej v dĺžke polovice obdobia, za ktoré dostáva príspevok. Ak bude zamestnávateľ dostávať príspevok 12 mesiacov, musí udržať toto miesto ďalší polrok," približuje Krajniak.



Druhým zámerom tohto projektu je poskytovanie príspevkov mladým bez práce, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. Tí dostanú od úradu na rozbehnutie vlastného podnikania 3500 eur. Musia sa však zaviazať, že budú svoju činnosť vykonávať minimálne jeden rok. V rámci tohto projektu plánujeme podporiť približne 2500 mladých nezamestnaných do 29 rokov.



Aktivitu mladých nezamestnaných do 29 rokov pri hľadaní práce má podporiť aj národný projekt Reštart pre mladých UoZ 2, v rámci ktorého môžu požiadať úrad práce o finančný príspevok k mzde, ak si sami nájdu zamestnanie. Prvých šesť mesiacov budú dostávať každý mesiac 126,14 eura, ďalších šesť mesiacov 63,07 eura. Podporených by mohlo byť takmer 1200 nezamestnaných.



Rezort práce spúšťa aj projekt na podporu nezamestnaných v najmenej rozvinutých okresoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti, ktorí uvažujú o začatí samostatnej zárobkovej činnosti. V rámci tretieho opatrenia národného projektu Cesta na trh práce 2 môžu požiadať úrad práce o príspevok na prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti v rôznych odvetviach. "Takto chceme pomôcť nezamestnaným, ktorí uvažujú nad vlastným podnikaním, avšak nemajú žiadne prostriedky na rozbeh. Ak nám budú garantovať udržateľnosť svojej činnosti na minimálne dva roky, úrad im pošle v dvoch splátkach 5600 eur," dopĺňa minister. Projekt by mohol pomôcť približne 440 nezamestnaným.



Od 20. júla môžu zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať mladého nezamestnaného do 29 rokov a poskytnúť mu prax, požiadať na úrade práce aj o finančný príspevok na jeho mzdu aj zaškolenie. Podmienkou je, že pre neho vytvoria nové pracovné miesto na minimálne šesť mesiacov respektíve na dobu neurčitú, pričom finančné príspevky sa mu poskytujú najviac 9 mesiacov. Príspevok na mzdu zamestnanca je vo výške 95 % celkovej ceny práce, maximálne 784,16 eura. Na každého mentora môže zamestnávateľ dostať najviac 98,02 eura. Úrad prispeje aj na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky či náradie, a to najviac 71,92 eura.



V dôsledku vypuknutia pandémie nového koronavírusu avizuje ministerstvo aj ďalšie nové projekty, ktoré chce pripraviť. Majú odrážať aktuálne potreby trhu práce tak, aby pomohli nájsť prácu čo najväčšiemu počtu nezamestnaných.