VIDEO: Rezort práce:Slovenský trh s prácou zaznamenáva pozitívne zmeny
Prešov 1. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a strana Hlas-SD aktívne pristupujú k riešeniu nezamestnanosti na Slovensku. Pri príležitosti Sviatku práce to na piatkovej tlačovej konferencii v Prešove uviedol šéf rezortu a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš. Spolu s predsedom strany a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom pripomenuli viacero prijatých opatrení, ktoré podľa nich prispeli k rastu minimálnej mzdy, historicky nízkej nezamestnanosti či k tisíckam nových pracovných miest.
Podľa MPSVR slovenský trh práce zaznamenáva výrazné pozitívne zmeny a za posledný rok sa dosiahli viaceré významné míľniky. Tomáš spresnil, že minimálna mzda na Slovensku historicky vzrástla na úroveň 915 eur a tiež klesá počet ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu. Zvýšili sa aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov. Zopakoval, že stojí za príplatkami a ich napojením na minimálnu mzdu. Okrem iného vyzdvihol aj iniciatívu Práca namiesto dávok.
„Veľmi nás teší, že aj tento Sviatok práce môžeme oslavovať s historicky najnižšou nezamestnanosťou, respektíve s nezamestnanosťou blížiacou sa k historickým minimám. Tie údaje sú jednoducho jasné,“ skonštatoval. Aktívne opatrenia na trhu práce podľa jeho slov pomohli vytvoriť 15.000 pracovných miest, prevzdelať alebo rekvalifikovať takmer 137.000 osôb a podporiť udržanie 41.000 pracovných miest.
So Šutajom Eštokom zdôraznili aj prínos novely Zákonníka práce pre rodičov, schválenie zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien či boj proti nelegálnemu zamestnávaniu.
Rezort práce avizoval, že aj naďalej bude sledovať situáciu na trhu práce a reagovať na ňu adresnými opatreniami. Cieľom je podľa neho udržať pozitívny vývoj a vytvárať stabilné podmienky pre zamestnancov i zamestnávateľov.
