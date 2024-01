Rezort práce v spolupráci s UNICEF podporuje ochranu detí z Ukrajiny

Bratislava 19. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a UNICEF podpísali plán spolupráce na rok 2024. Rezort práce tak pokračuje v spolupráci s UNICEF, ktorá sa týka aj podpory a sociálnej ochrany detí z Ukrajiny. V piatok o tom informoval rezort práce.



"Podporné aktivity UNICEF deťom, ktoré trpia v dôsledku vojny na Ukrajine, využijeme na skvalitnenie práce aj so slovenskými deťmi, ktoré v dôsledku komplikovaných rodinných situácií potrebujú pomoc štátu. Deti nemôžu ani za vojnu, ani za iné zlyhania dospelých," uviedol po stretnutí s regionálnou poradkyňou pre sociálnu politiku a ekonomickú analýzu UNICEF pre Európu a strednú Áziu Pamelou Dalovou na pôde ministerstva práce jeho štátny tajomník Branislav Ondruš.



Pracovný plán obsahuje aj vzdelávanie a posilnenie kvalifikácie pracovníkov, ktorí stoja v prvej línii, a aj pracovníkov úradov práce či centier pre deti a rodiny. Má sa tak zlepšiť odborná starostlivosť o deti.



MPSVR SR a UNICEF podpísali v apríli roku 2022 memorandum o porozumení. Potvrdili tak spoluprácu, pri ktorej UNICEF podporuje aktivity na zabezpečenie potrieb detí, ktoré na Slovensko prichádzajú pre vojnový konflikt na Ukrajine. V súčasnosti sa táto spolupráca dotýka viacerých projektov Európskej komisie, ktoré sú realizované na Slovensku.



Ide o projekt s názvom Implementácie európskej záruky pre deti - Inklúzia detí so zdravotným znevýhodnením v kontexte deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti. Cieľom je vytvorenie akčného plánu, aby bol zabezpečený prístup "dieťa na prvom mieste". Deti so zdravotným znevýhodnením sa tak majú začleniť do systému náhradnej starostlivosti.



"Považujem za dôležité, že špecialisti UNICEF podporili stratégiu nového vedenia MPSVR SR v oblasti pomoci chudobným deťom. Jednoznačne súhlasili, že riešením nie sú finančné príspevky, ale najmä reálne dostupné podporné služby, ktoré nahradia nedostatok peňazí v chudobných rodinách," uviedol Ondruš.



S UNICEF spolupracuje rezort práce aj v rámci prípravy reformy posudkovej činnosti a rovnako aj pri zefektívnení informačných systémov so zameraním na vytvorenie tzv. spisu dieťaťa. Obsahoval by všetky informácie o dieťati, ktoré majú k dispozícii rezorty práce, školstva a zdravotníctva.