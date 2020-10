Rezort práce spúšťa projekty za 110 mil. eur na podporu zamestnanosti

Bratislava 1. októbra (TASR) - Rezort práce spolu s úradmi práce spúšťajú ďalšie nové projekty na podporu zvyšovania zamestnanosti na Slovensku. Pomoc sa realizuje v troch fázach, druhá štartuje od 1. októbra. Celkovo je na tieto projekty vyčlenených 110 miliónov eur, ktoré majú pomôcť zamestnať 32.000 ľudí, ktorí sú v súčasnosti bez práce.



Pomoc zameraná na zvyšovanie zamestnanosti sa rozdelila na tri časti, prvá fáza projektov odštartovala 20. júla tohto roka, v rámci nej bolo vyčlenených 35 miliónov eur. Druhá fáza začína od 1. októbra a projekty v tejto fáze sú zamerané na rozbeh podnikania, pomoc zariadeniam sociálnych služieb a na pomoc zamestnávateľom. Celkovo je na ňu vyčlenených 43 miliónov eur. "Podporíme 8000 ďalších ľudí. Tretia fáza začne začiatkom decembra tohto roka a vyčlenených máme 32 miliónov eur," vyčíslil vo štvrtok na tlačovej konferencii minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



V súčasnej druhej fáze sú tri projekty pomoci. Človek, ktorý bude chcieť rozbehnúť podnikanie, sa bude môcť uchádzať o finančný mesačný príspevok vo výške 233 eur, musí byť však mesiac v evidencii úradu práce. "Budeme ho podporovať dva roky celkovou sumou 5600 eur. Záväzkom je, že tento človek bude podnikať minimálne dva roky," priblížil Krajniak s tým, že túto pomoc môžu využiť aj tí, ktorí počas koronakrízy v apríli alebo v máji zrušili svoju živnosť.



Druhý typ pomoci je zameraný na preplácanie mzdy zamestnancov, ktorých prijmú firmy. Zamestnávateľom môže byť preplatených 66 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas šiestich mesiacov. Mesačne bude možné preplatiť sumu 949,42 eura, celkovo 5696,53 eura. Alebo môžu zamestnávatelia požiadať o preplatenie 85 % celkovej ceny práce prijatého zamestnanca do maximálnej výšky 1222,74 eura mesačne. "Ak niekto dostane príspevok na šesť mesiacov, musí sa však zaviazať, že ďalšie tri mesiace bude uchádzača o zamestnanie zamestnávať," priblížil Krajniak.



Tretí typ pomoci je určený pre zariadenia sociálnych služieb. "Po dobu 9 mesiacov podporíme zariadenia sociálnych služieb, ak sa rozhodnú aj z dôvodu nového koronavírusu a zvýšených nárokov najať nového pracovníka. Po dobu 9 mesiacov budeme preplácať 95 % celkovej ceny práce, a to až do výšky 1366 eur. Celkovo na toto opatrenie pôjde 16 miliónov eur," doplnil Krajniak.



Ministerstvo sa pri výbere projektov rozhodovalo na základe už osvedčených typov pomoci z minulosti. Na to sa pozrel Inštitút sociálnej politiky na ministerstve práce. "Zhodnotili sme viaceré nástroje, niektoré sa ukazujú, že sú efektívne, iné nie. Z predstavených opatrení sa ukazuje, že ide o opatrenia, ktoré pomáhajú participantom uplatniť sa na trhu práce a zvyšujú pravdepodobnosť, že po skončení podporného obdobia sa uplatnia na trhu práce a zostanú aktívni," doplnila generálna riaditeľka inštitútu Lucia Fašungová. Zároveň upozornila, že aj naďalej bude inštitút tieto opatrenia monitorovať.



Minister zároveň doplnil, že rezort si už robil prieskum na úradoch práce, či je o tieto projekty záujem a zdroje bude možné flexibilne presúvať na jednotlivé opatrenia. "Máme prieskum trhu, že kde, v ktorom regióne, na ktorom úrade práce a o ktoré z týchto opatrení je záujem. Bude to oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Zmluvy bude podpisovať príslušný úrad práce," uviedol Krajniak.



Projekty podľa ministra pomôžu aj stabilizovať situáciu na trhu práce. "Do konca roka by mala byť nezamestnanosť stabilizovaná. Neočakávame nejaký nárast nezamestnanosti. Môže to trochu kolísať. Až 32.000 ľudí, ktorých takýmto spôsobom podporíme, by malo ovplyvniť situáciu uchádzačov o zamestnanie. Veríme, že naše opatrenia budú mať stabilizujúcu funkciu až do začiatku budúceho roka," dodal Krajniak.