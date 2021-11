Rezort práce spúšťa stretnutia o podpore dlhodobej starostlivosti

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje výzvu na podporu dlhodobej starostlivosti. Z plánu obnovy totiž Slovensko môže získať peniaze aj na budovanie a rekonštrukciu vybraných druhov zariadení sociálnych služieb (ZSS). Rezort preto spúšťa informačné stretnutia so zainteresovanými subjektmi. Informoval o tom tlačový odbor MPSVR SR.



"Záujemcom o podporu chceme poskytnúť informácie o plánovaných podmienkach s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu pripravenosť projektov. Vyhlásenie výzvy z komponentu č. 13 plánu obnovy a odolnosti sa predpokladá v marci 2022. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur," zhrnul rezort práce.



Plánované informačné stretnutia zástupcov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so zainteresovanými stranami, predovšetkým zástupcami samospráv a odborníkmi v danej oblasti, sú podľa ministerstva prvým krokom, aby sa podmienky výzvy podarilo úspešne premeniť na konkrétne projekty. Záujemcovia sa na informačné stretnutia môžu prihlásiť do 23. decembra tohto roka na e-mailovej adrese komponent13@employment.gov.sk.



Do výzvy sa budú môcť zapojiť verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Balík finančnej podpory je prioritne určený pre ambulantné a nízkokapacitné pobytové sociálne služby poskytujúce starostlivosť pre najviac 12 ľudí, rovnako sociálno-zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest, ktoré celoročne zabezpečujú pobytovú starostlivosť o svojich klientov. Nevyhnutnosťou je zároveň udržateľnosť poskytovania danej sociálnej služby najmenej 20 rokov.



"Do konca roka 2026 tak zvýšime kapacity sociálnej starostlivosti v regiónoch o takmer 4000 miest," vyčíslil štátny tajomník ministerstva Boris Ažaltovič. Do výzvy sa podľa jeho slov budú môcť zapojiť nielen súčasní, ale aj noví poskytovatelia sociálnych služieb. "Chceme tak, aby komunitné a ambulantné sociálne služby boli čo najbližšie k občanom, ktorí ich potrebujú," poznamenal Ažaltovič.



Cieľom výzvy je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí, ktorí sú odkázaní na dlhodobú starostlivosť.



Peniaze z plánu obnovy určené na tento účel bude možné investovať do rozšírenia kapacít komunitnej starostlivosti či do vybudovania infraštruktúry pre zabezpečovanie dohľadu nad sociálnou pomocou. "V neposlednom rade sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti a podpora výkonu posudkovej činnosti," dodal rezort.