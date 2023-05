Rezort práce spúšťa výzvu pre financovanie komunitnej starostlivosti

Bratislava 23. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spúšťa výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. Ide o takzvanú ostrú výzvu. V utorok o tom informovala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková na tlačovej konferencii.



"V jednotlivých regiónoch pribudnú stovky nových miest a ľuďom odkázaným na starostlivosť poskytneme bezpečné prostredie a podmienky, vďaka ktorým sa k nim dostane individuálna starostlivosť v komunitách," uviedla Gaborčáková.



Výzva je pre žiadateľov, ktorí sa zapojili do jej prvého kola. Doposiaľ doručili spolu 307 projektových zámerov, vyčíslil štátny tajomník MPSVR Juraj Káčer.



Balík podpory vo výške 176 miliónov eur bude možné použiť na výstavbu, rekonštrukciu, rozšírenie či modernizáciu zariadení sociálnych služieb, spresnili predstavitelia ministerstva práce. Činnosti však musia byť ukončené do konca apríla 2026.



Štátny tajomník MPSVR doplnil, že vznikne tak 2357 miest v uvedených zariadeniach. Ambulantným sociálnym službám pribudne 1024 miest a v zariadeniach pre nízkokapacitné pobytové sociálne služby do 12 miest vznikne spolu 613 miest. Sociálno-zdravotné zariadenia do 30 miest rozšíria kapacity celkovo o 720 miest.



"Doteraz zaslané projektové zámery na výstavbu či rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb už teraz prevyšujú trojnásobok miest oproti plánovanej naplnenosti, teda k tomu, čo vieme peňažne pokryť vďaka finančnému balíku z Plánu obnovy a odolnosti SR," uviedol Káčer.



Upresnil, že jednou z hlavných podmienok pre žiadateľov je dlhodobá udržateľnosť, ktorá vyžaduje poskytovanie sociálnych služieb v objekte po dobu desiatich rokov od začiatku ich poskytovania. Ďalšie kritériá zahŕňajú napríklad právoplatné stavebné povolenie. V prípade renovácie budov musia projekty dosiahnuť aj priemernú úsporu energie vo výške 30 %.



Rezort práce vyšiel všetkým oprávneným žiadateľom v ústrety dvojkolovou výzvou. Žiadatelia môžu prípadné nedostatky a chyby opraviť. Následne sa môžu prihlásiť do ostrej výzvy.



MPSVR pripravuje pre žiadateľov online informačné semináre, ktoré sa uskutočnia 30. a 31. mája. Podrobnosti k seminárom, výzve a potrebné dokumenty zverejní ministerstvo práce na svojej webovej stránke.