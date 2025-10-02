< sekcia Ekonomika
Rezort práce spustil pokračovanie projektu Právo na prvé zamestnanie
Zamestnávateľom preplatí 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne však do výšky 1010 eur po dobu deviatich mesiacov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR spustilo pokračovanie projektu Právo na prvé zamestnanie. Rezort plánuje podporiť 5100 pracovných miest pre mladých, najmä absolventov stredných a vysokých škôl. V prvej časti projektu si prácu našlo 1906 ľudí. Zamestnávateľom rezort preplatí 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne však do výšky 1010 eur, po obdobie deviatich mesiacov. Ďalších šesť mesiacov musí zamestnávateľ tohto človeka udržať v práci, uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Projekt je určený pre ľudí, ktorí aspoň šesť mesiacov nepracovali na Slovensku a sú evidovaní na úrade práce. „V prípade absolventov vysokých škôl je prvá podmienka byť tri mesiace v evidencii nezamestnaných a v prípade stredoškolákov jeden mesiac,“ spresnil Tomáš. V prípade väčšieho záujmu je podľa neho rezort schopný sumu na projekt ešte zvýšiť.
Výsledky prvej časti projektu označil Tomáš za „fantastické“. Okrem toho, že väčšina zo zamestnaných boli mladí ľudia do 30 rokov, je podľa neho ešte dôležitejšie, že až 76 % ľudí sa udržalo na pracovnom trhu aj po skončení tohto projektu.
Minister vyzval všetkých mladých ľudí, stredoškolákov, vysokoškolákov, ale aj iných ľudí, ktorí doteraz na Slovensku nepracovali, aby sa informovali na príslušnom úrade práce o tomto programe alebo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
