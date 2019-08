Rezort práce: SR má nastavený systém odstraňovania bariér pre ŤZP

OZ Bez bariéry vyzvalo kompetentné orgány na okamžité riešenie situácie a komplexné a systémové odstraňovanie bariér.

Košice 7. augusta (TASR) – Tvrdenie, že Slovenská republika je jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá nemá nastavené systémy pre odstraňovanie bariér pre občanov so zdravotným postihnutím a obmedzenou mobilitou, sa nezakladá na pravde. Zdôrazňuje to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR v reakcii na utorkovú (6. 8.) tlačovú konferenciu občianskeho združenia Bez bariéry – Národná platforma proti bariéram.



"Nielen, že SR má so všetkými kompetentnými inštitúciami a reprezentatívnymi organizáciami nastavený komplexný systém postupného odstraňovania pretrvávajúcich bariér našich spoluobčanov s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ale vrátane MPSVaR robí dlhodobo aj konkrétne významné, ale aj finančne nákladné kroky na zlepšovanie kvality života týchto ľudí. Azda najpodstatnejším je pre nás fakt, že tieto opatrenia vítajú a ako zásadné hodnotia aj samotní občania s ŤZP a ich zástupcovia vrátane pani komisárky pre občanov s ŤZP," uviedol pre TASR tlačový a komunikačný odbor ministerstva.



OZ Bez bariéry vyzvalo kompetentné orgány na okamžité riešenie situácie a komplexné a systémové odstraňovanie bariér. "Na Slovensku sú možnosti to riešiť, ale veľmi často sa nám stáva, že jeden orgán chce, ale ďalšie orgány majú túto prioritu v úzadí. To znamená, jedine koordináciou je možné zabezpečiť ten systém taký, ako požadujeme, čiže nielen systém vytvorenia zákona z hľadiska technických predpisov, ale aj systémových predpisov, kontrolných mechanizmov a, samozrejme, financovania, pretože inak to nemôže fungovať," uviedol v utorok predseda OZ Bez bariéry Petr Kučera. Slovensko je podľa jeho slov jediná členská krajina, ktorá má výnimky vo vzťahu k nariadeniam EÚ voči bezbariérovosti.



Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny poukazuje na prijatý Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Jeho základným cieľom je zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, pričom obsahuje základné úlohy na dané obdobie s aktualizáciou a vyhodnocovaním každé dva roky. "Bol pripravovaný za účasti viacerých odborníkov z rôznych oblastí tak, aby bolo pokryté nielen široké spektrum jednotlivých oblastí, ale zároveň, aby bola zabezpečená aj prepojenosť a kompatibilita všetkých opatrení a úloh. Na jeho tvorbe sa podieľali zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, verejnej správy a aj osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom svojich reprezentatívnych organizácií," uviedlo ministerstvo. Súhrnné správy o plnení úloh programu vláda schválila v decembri 2016 a auguste 2018. Jednou z úloh národného programu je aj problematika bezbariérovosti.