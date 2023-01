Rezort práce: Tento rok nastanú v dôchodkoch viaceré zmeny

Bratislava 2. januára (TASR) - Tento rok nastávajú v dôchodkoch viaceré zmeny. Ide napríklad o rodičovský bonus, zmeny pri odchode do dôchodku, zákonnú valorizáciu dôchodkov, no aj zastabilizovanie druhého piliera. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Doplnil, že Sociálna poisťovňa (SP) od Nového roku automaticky zvyšuje dôchodky o 11,8 %. Vyššie dôchodky budú prvý raz vyplatené aj s doplatkom zvýšenia od začiatku januára do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári.



Od začiatku januára tiež bude mať poistenec, ktorý získa 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok. Človek, ktorý odíde do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, však bude mať penziu krátenú o 0,3 % za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr, vysvetlilo ministerstvo práce.



Seniori budú tiež popri starobnom dôchodku automaticky zo SP poberať rodičovský bonus či rodičovský dôchodok. Podmienka je k obmedzeniu maximálnej výšky hrubých zárobkov dieťaťa, z ktorých bude môcť byť rodičovský dôchodok určený, uviedlo MPSVR.



Dôjde aj k úprave československých dôchodkov. Zmena sa týka poistencov, ktorí získali pred rokom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré mali získať dôchodok z Českej republiky, spresnilo MPSVR. Doplnilo, že v praxi však vznikali prípady, keď nárok na dôchodok takémuto poistencovi v ČR nevznikol, vzhľadom na prísnejšie podmienky nároku ako v SR. Takýto poistenec teda dostával iba čiastkový dôchodok zo Slovenska.



Na základe právnej úpravy sa do vzniku nároku na dôchodok z Česka bude dôchodok zo SR vypočítavať aj z československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok na dôchodok z ČR, vysvetlilo ministerstvo práce.



S cieľom zlepšiť finančnú udržateľnosť prvého piliera a stabilizovať výplatnú fázu dôchodkov budú mať tiež poistenci od ročníka narodenia 1967 opätovne naviazané zvyšovanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Rezort práce uviedol, že bude zverejňovať údaje o dôchodkovom veku na päť rokov dopredu.



Dôjde aj k úprave výšky aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH). Novopriznané dôchodky sa vypočítavajú podľa aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá v týchto dňoch rastie o 100 % priemerného príjmu. Pre udržateľnosť dôjde k spomaleniu rastu na 95 %, vyčíslilo MPSVR.



Od nového roku sa predĺžilo aj automatické vyplácanie vdovského či vdoveckého dôchodku na dva roky z jedného roka. Novela zároveň upravuje podmienky nároku naň poistencom, ktorí vychovali jedno dieťa, a to tak, že trvalý nárok na jeho výplatu sa im obnoví už dovŕšením 57 rokov veku, doplnilo ministerstvo práce.



Dochádza aj k zmenám v druhom pilieri. Najvýznamnejšími sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie a zmeny v podmienkach výplatnej fázy, ktoré majú zabezpečiť postupné a dlhodobé čerpanie úspor. Zároveň sa upravujú (individuálne) garancie a znižujú sa poplatky pre dôchodcovské správcovské spoločnosti, uzavrelo MPSVR.