Rezort práce: Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený

Bratislava 11. mája (TASR) - Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50.000 ľudí. Vo štvrtok o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Spresnilo, že uvedený balík je pre domácnosti v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v rámci predošlých dvoch balíkov v minulom roku. O inflačnú pomoc v podobe jednorazovej dávky vo výške 100 eur je potrebné požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého alebo prechodného bydliska domácnosti.



O inflačnú pomoc môže požiadať osoba s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR. Ďalšou podmienkou je, aby žila v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledného pol roka bol najviac 1,81-násobok životného minima. Žiadnemu členovi tejto domácnosti však nemohla byť vlani poskytnutá dotácia, zvýšená dávka či 13. dôchodok. Predmetná pomoc sa poskytuje jednému členovi domácnosti, vysvetlilo MPSVR.



Doplnilo, že tlačivá sú pripravené na úradoch práce a na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť je možné podať od začiatku mája do konca júla. V prípade jej schválenia vyplácajú úrady inflačnú pomoc vždy v mesiaci po tom, v ktorom bolo o ňu požiadané.



Výška životného minima pre domácnosti sa stanovuje podľa počtu osôb v nej. Priemerný mesačný príjem vo výške 1,81-násobku životného minima pre vybrané domácnosti je u jednotlivca 424,30 eura a pri dvoch dospelých 720,29 eura. V prípade rodiča s dieťaťom ide o 618,02 eura, u dvoch rodičov s dieťaťom je to 914,01 eura, pri rodičovi s dvomi deťmi 811,75 eura a v prípade dvoch rodičov s dvomi deťmi ide o 1107,74 eura, vyčíslil rezort práce.



Uzavrel, že za príjem sa považujú aj dávky sociálneho poistenia, akými sú dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské či napríklad ošetrovné. Do príjmu domácnosti sa započítava aj prídavok na dieťa, daňový bonus, rodičovský príspevok, výživné, peňažný príspevok na opatrovanie alebo napríklad dávka a príspevky v hmotnej núdzi.