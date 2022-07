Rezort práce: Úrady práce v júni rekordne pomáhali ľuďom

Bratislava 29. júla (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v júni podporili občanov rekordnou sumou. V rámci sociálnych dávok a dotácií v júni vyplatili viac ako 236 miliónov eur, z toho približne 96 miliónov eur v jednorazovej inflačnej pomoci. V júni pomohli aj rekordnému počtu ľudí starajúcich sa o svojich blízkych. Príspevok na opatrovanie poberalo v uplynulom mesiaci viac ako 63.000 osôb, uviedlo v piatok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Na sociálne dávky a dotácie pre ľudí poskytli úrady práce v júni o takmer 94 miliónov eur viac ako v máji. Významný nárast spôsobilo automatické vyplatenie jednorazovej inflačnej pomoci spolu s dávkami v hmotnej núdzi, prídavkami na deti, príspevkami na opatrovanie a príspevkami náhradným rodičom. Vyplatená sociálna pomoc zo strany úradov práce bola v júni najvyššia od januára 2004, keď bolo zriadené Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) upozornil, že suma vyplácaná ľuďom v rámci sociálnych dávok a dotácií zo strany úradov práce sa dlhodobo zvyšuje. V roku 2004 vyplácali približne dva milióny eur mesačne, v roku 2010 dosahovali mesačné výplaty 100 miliónov eur a od roku 2020 sa pohybujú od 130 do 150 miliónov eur.



Inflačná pomoc sa rozšírila aj o ďalšie skupiny ľudí, no v týchto prípadoch je potrebné podať žiadosť na príslušnom úrade práce. Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer spresnil, že o inflačnú pomoc môžu požiadať aj osobní asistenti, opatrovatelia, ktorí nepoberajú príspevok na opatrovanie a ľudia nad 62 rokov, ktorí nepoberajú dôchodok a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do konca augusta tohto roka. Ústredie zaznamenalo rekord v počte poberateľov príspevku na opatrovanie. V júni ho poberalo 63.423 osôb, o 313 viac ako v máji.



Ústredie zaznamenalo aj očakávaný a významný pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. V júni ju poberalo 59.507 osôb, čo je takmer o 22.000 poberateľov menej ako v máji. Štát na konci mája prestal vyplácať finančnú pomoc odídencom z Ukrajiny. V blízkej budúcnosti sa však podľa pracovníka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislava Bednárika dá očakávať rast počtu poberateľov.