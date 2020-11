Rezort práce: V októbri miera nezamestnanosti klesla na 7,35 %

Bratislava 20. novembra (TASR) - V októbri 2020 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v SR 7,35 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne vzrástla o 2,41 p. b. Informoval o tom na brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



"Faktom je, že vývoj miery evidovanej nezamestnanosti je momentálne na úrovni pred krízou v roku 2008, respektíve na úrovni mesiaca máj 2017, kedy ekonomika rástla. To znamená, že naše opatrenia na podporu udržania a vytvárania pracovných miest sú účinné," zdôraznil minister.



Upozornil, že počet uchádzačov o zamestnanie, pripravených ihneď nastúpiť do práce, dosiahol 201.281 osôb, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pokles o 2368 osôb (o 1,16 p. b.).



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v októbri na úrovni 8,12 %. Medzimesačne poklesla o 0,06 p. b., medziročne vzrástla o 2,08 p. b. Úrady práce evidovali celkovo 222.242 ľudí bez práce, čo je o 2151 osôb menej ako v septembri.



Najviac ľudí sa podľa Krajniaka na trhu práce umiestnilo v Prešovskom okrese. Opatrenia významne pomohli zamestnávaniu aj v Košickom, Žilinskom, Prievidzskom, Trnavskom či Nitrianskom okrese. Vďaka aktívnej politike práce rezortu sa najviac ľudí doposiaľ zamestnalo v Prešovskom kraji.



Celkovo bolo podľa neho v októbri 2020 z evidencie vyradených 20.489 uchádzačov o zamestnanie, 16.610 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 621 ľudí, ďalších 3258 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).



Podčiarkol, že aj v októbri počet voľných pracovných miest prekonal hranicu 70.000, konkrétne ku koncu mesiaca ich úrady práce evidovali 74.921. V medzimesačnom porovnaní ide o pokles o 1752 miest, pričom najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 20.799 (podiel 27,76 %), najmenej v Košickom kraji - 3913 (podiel 5,22 %).



"To, čo ma najviac teší je, že len v posledných troch mesiacoch, čiže od augusta do októbra, si na Slovensku našlo prácu 53.000 ľudí. To je dobrá správa, lebo ak by sme takto napredovali do jari, tak sa naozaj vieme veľmi dobre vysporiadať so sociálno-ekonomickými dopadmi krízy," doplnil minister práce.



Krajniak ubezpečil, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude naďalej robiť všetko preto, aby si prácu našlo čo najviac nezamestnaných. Prostredníctvom aktivít, ktoré realizuje, pomáha tisíckam ľudí nájsť si zamestnanie, či rozbehnúť vlastné podnikanie. V rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" MPSVR SR doteraz podporilo 7509 evidovaných nezamestnaných.



Dodal, že projekty, ktoré MPSVR spustilo v letných mesiacoch, boli zamerané na absolventskú prax, prostredníctvom ktorej sa podarilo zamestnať 1249 nezamestnaných a pomocou ďalších projektov rezort práce pomohol 4140 nezamestnaným nájsť si prácu.