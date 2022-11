Rezort práce v piatok zatvorí niektoré budovy, šetrí energie

Bratislava 16. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v deň pracovného pokoja, vo štvrtok 17. novembra, vypína alebo utlmuje kúrenie v niektorých administratívnych budovách s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov. Opatrenie predĺži aj na piatok 18. novembra, keď obmedzí prevádzku svojich budov alebo ich zatvorí. V stredu o tom informoval tlačový odbor MPSVR.



Doplnil, že v piatok zatvorí všetky pobočky a vysunuté pracoviská Sociálnej poisťovne (SP) vrátane Informačno-poradenského centra. Otvorí opäť v pondelok 21. novembra. Dostupnosť elektronických služieb nebude ovplyvnená.



Rovnako to bude aj v prípade úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré budú v piatok fungovať v obmedzenom režime. V prevádzke budú iba podateľne od 8.00 do 10.00, uviedlo MPSVR.



Doplnilo, že inšpektoráty práce v krajských mestách budú prevádzkovať v piatok podateľne dopoludnia a poradenstvo budú poskytovať telefonicky. Inšpektoráty v Banskej Bystrici a v Košiciach budú v ten deň zatvorené. Podrobnosti sú na stránkach inšpektorátov.



Obdobie energetickej krízy a znižovanie spotreby energií zabezpečuje rezort práce dodržiavaním odporúčaní Úradu vlády SR Desatoro riešení pre správcov verejných budov. Ide o rýchle a investične nenáročné opatrenia s potenciálom znížiť spotrebu najmä na vykurovanie, uviedol rezort.



Ministerstvo niekoľko týždňov realizuje krátkodobé opatrenia, medzi ktoré patrí nastavenie termoregulačných hlavíc na radiátoroch na stupeň tri, zníženie teploty v budove na 20 stupňov Celzia, upravený vykurovací čas od 6.00 do 16.00 h počas pracovných dní, nastavenie útlmových režimov pri vykurovaní cez noc a víkend či výmena osvetlenia za LED svietidlá. Od októbra tiež realizuje informačnú kampaň pre zamestnancov na zníženie spotreby energií na pracovisku, uzavrelo MPSVR.