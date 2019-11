Rezort práce: V SR neexistuje kontrolovanejšie zariadenie ako Steffi

Bratislava 13. novembra (TASR) - Ministerstvo práce v prípade bratislavského zariadenia pre seniorov Steffi koná. Rezort tvrdí, že zorganizoval aj koordinačné stretnutie žúp, aby diskutovali o ich kompetenciách. Ministerstvo zároveň uviedlo, že domov Steffi si vždy svoje nedoplatky na sociálnom poistení vyrovnal.



"Ministerstvo nielen že koná niekoľko mesiacov, ale aj komunikujeme o všetkých krokoch už niekoľko týždňov po tom, ako túto tému začali politizovať niektorí opoziční poslanci. Všetky informácie, z ktorých robia každý týždeň tlačovú konferenciu, vychádzajú z výsledkov všetkých kontrol, zistení a dohľadov, ktoré vykonalo ministerstvo práce, ale aj ostatné kompetentné inštitúcie," podotkol riaditeľ komunikačného odboru ministerstva Michal Stuška.



Závažné podozrenia týkajúce sa páchania neprávostí na senioroch podľa neho patria pod orgány činné v trestnom konaní. "Vieme aj my, že zo štyroch konaní boli dve pozastavené, ďalšie dve prebiehajú, ale ešte stále sú v štádiu preverovania. Ostatné zistenia kontroluje a formou dohľadu zisťuje ich opodstatnenosť už tretíkrát nielen ministerstvo práce, aktívna je aj hygiena, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Inšpektorát práce vrátane všetkých samosprávnych krajov, ktorých sa toto zariadenie týka a koordinujú svoje kroky," tvrdí Stuška.



Pred desiatimi dňami sa na ministerstve práce uskutočnilo koordinačné stretnutie so všetkými príslušnými krajmi. Podľa Stušku bolo zámerom im vysvetliť, ako si majú vykladať svoje kompetencie.



"Je nepochybné, že v momente, keď došlo k registrácii neziskovej organizácie Evito, tak registračne príslušným miestom bol Nitriansky kraj. Zo zákona stále platí, že tam, kde je vecná registračná príslušnosť, tam musí prebiehať neustála kontrola, či stále sú dôvody na registráciu. Zároveň zákon hovorí, že ak vie samosprávny kraj, že dané zariadenie je v jeho územnej príslušnosti, môže taktiež vykonávať kontrolu. Táto vec je na rozhodnutí Bratislavského samosprávneho kraja, či aj oni vykonajú kontrolu. Keďže Evito medzičasom zmenilo sídlo neziskovej organizácie z Nitrianskeho kraja na Trnavský samosprávny kraj, tak preto sme na tieto konzultácie prizvali aj tento kraj," uviedol Stuška.



Zároveň upozornil, že sa nedá hovoriť o tom, či toto zariadenie funguje de facto bez registrácie. "Nikdy nezanikla registrácia, nikdy neprebehlo správne konanie o výmaze, čiže zrušení registrácie tohto zariadenia. To znamená, kým nebude právne príslušný iný samosprávny kraj, tak v tejto oblasti je príslušný Nitriansky samosprávny kraj," podotkol Stuška.



Podľa rezortu práce na Slovensku v súčasnosti neexistuje kontrolovanejšie zariadenie pre seniorov ako Steffi. "Najzávažnejšie podozrenia, ktoré sa opakujú a nimi sa prezentujú opoziční poslanci, sú podozrenia z trestných činov. Tam ministerstvo ani iné inštitúcie nikdy nemôže nahradiť orgány činné v trestnom konaní," tvrdí Stuška.



Ministerská kontrola v zariadení podľa jeho slov je v "štádiu finalizácie". "Momentálne hĺbkový dohľad v zariadení opätovne trvá a jeho výsledkom bude odpoveď na otázku, či tie zistenia, ktoré vyplynuli z prvého dohľadu, ešte pretrvávajú, alebo boli odstránené. Je tam aj finančná kontrola, trvá druhé správne konanie vo veci uloženia pokuty tomuto zariadeniu," podotkol Stuška.



Ministerstvo tiež nikdy zo zákona nemohlo zrušiť financovanie tohto zariadenia a prestať mu platiť zákonom garantované príspevky. "Vždy, aj keď na chvíľu, na niekoľko dní, došlo k nejakým nedoplatkom na sociálnom poistení, vždy to zo zákona kompetentní zamestnanci sekcie kontroly a ekonomiky preverovali a obratom sa dala táto situácia do poriadku. Z pohľadu zákona môže dôjsť len k zadržaniu príspevku," doplnil Stuška s tým, že k okamžitému vyplateniu došlo, ak bola podlžnosť vybavená. "Vždy sme dostali garanciu od Sociálnej poisťovne, že k tomu došlo zo strany zariadenia," dodal Stuška.