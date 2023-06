Rezort práce: V tomto roku sa zvýšia minimálne dôchodky dvakrát

Bratislava 27. júna (TASR) - Celkovo sa v tomto roku zvýšia minimálne dôchodky dvakrát. Od 1. júla totiž narastú z dôvodu opätovného naviazania súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima. Aj od 1. októbra sa zvýšia minimálne dôchodky pre novelizovaný zákon o pomoci v hmotnej núdzi. V utorok na to upozornila hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Kristína Korenková.



Suma minimálneho dôchodku stúpne zo súčasných 334 eur na 365 eur, čo predstavuje nárast o viac ako 30 eur. Suma minimálnej penzie pre seniorov, ktorí odpracovali 30 rokov a za toto obdobie nadobudli kvalifikované roky dôchodkového poistenia, bude totiž od júla dosahovať 136 % sumy životného minima.



"Za každý ďalší kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia sa suma minimálnej penzie zvýši o dva percentuálne body. Od 40 odpracovaných rokov je to viac o tri percentuálne body. Teda dôchodca, ktorý odpracoval napríklad 44 rokov, dostane od 1. júla 2023 dôchodok v sume najmenej 454,50 eura, čo je nárast o niečo vyše 50 eur," priblížilo ministerstvo.



Pre zvýšenie sumy dávok v hmotnej núdzi dôjde k opätovnému nárastu súm minimálneho dôchodku, a to od 1. októbra tohto roka. Suma minimálneho dôchodku sa zvýši zo 136 % na 145 % sumy životného minima. Minimálny dôchodok tak narastie na 389 eur, čo je nárast o vyše 55 eur oproti súčasnosti.