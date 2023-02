Rezort práce:Valorizácia životného minima má vplyv na ďalšie príspevky

Bratislava 16. februára (TASR) – Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi okrem zavedenia plošnej dotácie na stravu tiež upravila valorizačný mechanizmus, ktorým sa menia sumy životného minima. Valorizácia životného minima bude mať vplyv aj na ďalšie dávky a príspevky, ako napríklad dávky v hmotnej núdzi či rodičovský príspevok. Vo štvrtok na to upozornilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Sumy životného minima budú podľa MPSVR odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia životné náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebujú na základné životné podmienky. "Na základe poslednej makroekonomickej prognózy narastie životné minimum a zvýšia sa tiež všetky príspevky, ktoré sa podľa neho vypočítavajú, a to o takmer 13 % namiesto pôvodných 9,5 %. Najviac ich bude od 1. januára budúceho roka," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Rast životných nákladov nízkopríjmových domácnosti podľa prognózy Inštitútu finančnej politiky k makroekonomickej situácii na Slovensku z februára 2023 je na predpokladanej úrovni 12,7 %. Od júla 2023 u prvej plnoletej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie životného minima takmer 30 eur na sumu 264,2 eura zo súčasných približne 234 eur. To bude mať vplyv na všetky dávky a príspevky, ktoré sa na životné minimum viažu. Rodičovský príspevok pri vyplácaní materského sa oproti roku 2023 zvýši o 52,4 eura, čo predstavuje jeho celkovú sumu 465 eur.



Novela zákona o hmotnej núdzi nadobudne účinnosť 1. apríla 2023, po schválení prezidentkou Zuzanou Čaputovou.