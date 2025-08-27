< sekcia Ekonomika
Rezort práce vyhlásil konzultácie v súvislosti s rodinnou kartou
Spoločnosti, ktoré majú záujem zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách, musia vyplniť príslušné formuláre vo zverejnenej výzve v termíne do 26. septembra.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyhlásilo prípravné trhové konzultácie v súvislosti so zavedením nového sociálneho nástroja, a to rodinnej karty. Tá by mala byť určená pre rodiny s deťmi do troch rokov. Vyplýva to z oznámenia zverejneného v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Cieľom je získať relevantné informácie z trhu, ktoré umožnia efektívne a transparentne pripraviť podmienky verejného obstarávania a informovať relevantný trh o plánovanom verejnom obstarávaní na vyššie uvedený predmet zákazky,“ uviedlo MPSVR.
Spoločnosti, ktoré majú záujem zúčastniť sa na prípravných trhových konzultáciách, musia vyplniť príslušné formuláre vo zverejnenej výzve v termíne do 26. septembra. Verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky. Predpokladaný dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania by mal byť 1. decembra 2025.
