Rezort práce: Vyplatená Prvá pomoc k 30. júlu presiahla 2 miliardy eur

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR k 30. júlu vyplatilo pandémiou zasiahnutým zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) finančnú pomoc presahujúcu dve miliardy eur. Vyplýva to z najnovšej aktualizácie komentára Inštitútu sociálnej politiky (ISP) o ekonomickej a sociálnej pomoci v čase pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská.



Pätnáste vydanie priebežnej správy ISP o Prvej pomoci reflektuje na aktualizované čerpanie finančnej pomoci za predchádzajúce mesiace a prináša aj prvotný pohľad na čerpanie za jún. "Od marca evidujeme trend postupného utlmovania čerpania pomoci, ktorý podľa predbežných čísel sledujeme aj v mesiaci jún," podotkla Rovenská.



Inštitút badá pomerne veľké rozdiely v priemernej výške podpory v závislosti od veľkosti firiem. U mikropodnikov, ktoré zamestnávajú maximálne deväť zamestnancov, sa úroveň priemernej pomoci udržuje stabilne nad hranicou 650 eur. "Pri veľkých podnikoch evidujeme na základe čiastkových údajov v mesiaci jún mierny pokles oproti máju, a to až blízko hranice 360 eur," porovnala hovorkyňa s tým, že tento vývoj je pravdepodobne spôsobený postupným oživovaním ekonomiky a zníženou mierou využívania inštitútu prekážok v práci na strane zamestnávateľa.



Dlhodobo najintenzívnejšie využívajú nástroje Prvej pomoci mikropodniky, čo podľa aktuálnych údajov platí aj za jún. V poslednom období dochádza podľa inštitútu dokonca k postupnému navyšovaniu podielu čerpania tejto skupiny podnikov, a to až nad hranicu 50 %. Mikropodniky najčastejšie čerpajú pomoc z opatrenia č. 2.



V skupine firiem, ktoré sa označujú ako malé podniky (10 - 49 zamestnancov), sleduje rezort za máj a jún postupné utlmovanie čerpania, ich podiel na uhrádzanej sume za jún predstavuje 16 %. "Ešte výraznejší útlm zaznamenávame pri kategórii stredných podnikov s podielom mierne nad desiatimi percentami," dodala hovorkyňa.



Čerpanie veľkých podnikov sa v roku 2021 ustálilo blízko hranice 14 %, s výnimkou mája, keď do veľkých podnikov smerovala viac ako pätina pomoci. Malé, stredné a veľké podniky najčastejšie využívali odstupňovaný finančný príspevok v závislosti od poklesu tržieb - opatrenie 3B.



Viac než štvrtina uhrádzanej Prvej pomoci za máj a jún smerovala k podnikom z odvetvia priemyslu. "Údaje za jún poukazujú na mierny nárast podielu na pomoci v oblasti stavebníctva na úrovni 16 %. Opačný vývoj sledujeme v odvetviach veľko- a maloobchodu, kde podiel na pomoci postupne klesá, čo súvisí s postupným otváraním ekonomiky," uzavrela hovorkyňa s tým, že kým za január čerpali takmer 25 %, za mesiac máj sa podiel pohyboval na úrovni menej ako 14 % a podobný vývoj signalizujú aj údaje za jún.