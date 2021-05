Rezort práce vyplatil už 1,6 miliardy eur na udržanie zamestnanosti

Bratislava 19. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) 1,642 miliardy eur na základe viac ako 187.000 dohôd o poskytovaní pomoci. Čiastkové údaje za marec 2021 potvrdzujú skok v priemernej výške pomoci na zamestnanca, a to až na úroveň takmer 650 eur, informovalo o tom v stredu MPSVR. Rezort dodal, že zamestnávatelia a živnostníci môžu požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za apríl. Ich splatnosť sa posunula na 30. júna.



Inštitút sociálnej politiky zverejnil ďalšiu aktualizáciu komentára o čerpaní Prvej pomoci, ktorá zahŕňa prvé čiastkové čísla za marec a aktualizované údaje za február. Dostupné dáta potvrdzujú postupný nárast objemu vyplatenej pomoci. „Suma vyplatených príspevkov za február doposiaľ presiahla 204 miliónov eur, čo je takmer o 20 miliónov eur viac ako za január 2021. Objem vyplatenej pomoci za jednotlivé mesiace od októbra medzimesačne kontinuálne rastie,“ uviedol rezort práce.



Dostupné údaje za február a marec naznačujú ďalšie zvýšenie pomoci na jedno pracovné miesto. Zatiaľ čo v septembri dosahovala priemerná výška podpory na zamestnanca 271 eur, vo februári a marci 2021 presahuje 600 eur. Nárast výšky priemernej pomoci je ovplyvnený rozšírením okruhu poberateľov a zvýšením finančných príspevkov prostredníctvom Prvej pomoci ++.



Pomoc najintenzívnejšie využívajú podniky s menej ako desiatimi zamestnancami. Ich podiel na vyplatenej sume od septembra do decembra 2020 postupne rástol až k úrovni 44 %. Nasledujúce mesiace došlo k vzostupu čerpania pomoci mikropodnikmi až k predbežným 54 % za marec. U malých podnikov MPSVR zaznamenalo stabilný vývoj v jednotlivých mesiacoch, blízko úrovne 20 % na uhrádzanej sume.



Kategória stredných podnikov čerpala do konca októbra za jednotlivé mesiace viac ako 17 % Prvej pomoci. Od novembra ministerstvo zaznamenalo pokles, keď sa úroveň čerpania pomoci znížila a podiel stredných podnikov bol okolo 15 %. Tento trend pokračoval aj v úvodných mesiacoch roka 2021. Podiel veľkých podnikov zaznamenal mierny nárast za december 2020 a január 2021 na úroveň 15 %. Čísla za február a marec naznačujú klesajúci trend. Podiel veľkých podnikov na vyplatenej pomoci v týchto mesiacoch predstavuje 12 %.