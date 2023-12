Rezort práce: Výzvou pre SR je starnutie populácie a systém dôchodkov

Bratislava 7. decembra (TASR) - Výzvou pre Slovensko a tiež pre okolité štáty je starnutie populácie. Hlavnou úlohou je nastaviť dôchodkový systém tak, aby bol udržateľný. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislav Ondruš na stretnutí so zástupcami misie Medzinárodného menového fondu (MMF) na Slovensku.



Ondruš tiež pripomenul zmeny v dôchodkovom systéme, ku ktorým má dôjsť v blízkej budúcnosti. Prvý aj druhý pilier totiž prejdú reformami, s čím súvisí aj zavedenie tzv. plnohodnotného 13. dôchodku od budúceho roka. V rámci diskusie odzneli aj témy v oblasti vzdelávania a získavania zručností. SR ich potrebuje rozvíjať už na stredných školách, aby občania neodchádzali za štúdiom či prácou do zahraničia.



Slovensko nechce byť podľa rezortu práce len priemyselnou krajinou. Procesy automatizácie, digitalizácie či nové technologické postupy si totiž budú vyžadovať najmä kvalitných a kvalifikovaných pracovníkov.



Prioritou je tiež vzájomná komunikácia a spolupráca so sociálnymi partnermi, teda zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov. Ondruš poukázal na dôležitosť a posilnenie tripartity.