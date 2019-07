Rezort práce za vzdelávanie nezamestnaných zaplatí 3,09 milióna eur

Projekt Pripravený na prácu je nastavený na princípe dvoch na seba nadväzujúcich fáz.

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo práce zaplatilo za vzdelávacie programy pre uchádzačov o zamestnanie 3,09 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku získali dve spoločnosti, a to Deutsch-Slowakische Akademien a Newport Group. Vyplýva to z oznámenia o plnení rámcovej dohody za druhý štvrťrok tohto roka zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania.



Zmluva so spoločnosťami bola uzatvorená ešte vlani v apríli. Vzdelávacie programy sa realizujú prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR. "Ústredie v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje odbornú prípravu pre uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu Pripravený na prácu. Cieľom projektu je riešiť aktuálne problémy na trhu práce, osobitne v oblasti automobilového priemyslu, kde v súčasnosti chýbajú kvalifikovaní pracovníci," priblížila pre TASR Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR.



Od začiatku realizácie projektu bolo podľa údajov ÚPSVR SR do vzdelávania zaradených 12.796 uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa vzdelávali v oblasti logistiky a skladového hospodárstva, programy boli tiež určené pracovníkom automatizácie v strojárskej výrobe, ale aj strojným mechanikom, zámočníkom. "V súčasnosti sa vzdelávacie programy realizujú na všetkých úradoch práce v rámci Slovenskej republiky," doplnila Hrehová.



Projekt Pripravený na prácu je nastavený na princípe dvoch na seba nadväzujúcich fáz. "V rámci prvej fázy sa realizuje vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie. Ide o vzdelávanie zamerané na zvýšenie kompetencií potrebných pre ľahšie umiestnenie účastníkov projektu," vysvetlila Hrehová.



V druhej fáze sa realizuje 13 akreditovaných vzdelávacích programov. Určené sú napríklad na vzdelávanie mechatronikov, nástrojárov, autoelektrikárov, operátorov CNC strojov či zámočníkov.