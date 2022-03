Rezort práce zabezpečuje starostlivosť o ľudí z Ukrajiny

Bratislava 18. marca (TASR) - Osoby, ktoré prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko so zdravotným hendikepom alebo sú odkázané na sociálnu starostlivosť, dostanú prvé sociálne poradenstvo a pomoc už po prekročení hranice. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Rezort práce už vydal usmernenie pre vyššie územné celky (VÚC), mestá, obce aj poskytovateľov sociálnych služieb, ako postupovať, s cieľom zabezpečiť čo najskoršiu starostlivosť pre všetkých, ktorí sú na ňu zdravotne odkázaní.



V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny prišlo podľa MPSVR doteraz na Slovensko vyše 220.000 osôb. Medzi nimi aj ťažko zdravotne postihnutí či odkázaní na nevyhnutnú pomoc druhých.



Podľa usmernenia MPSVR SR konkrétna obec, mesto alebo VÚC určí kompetentného sociálneho pracovníka, ktorý bude k dispozícii pre veľkokapacitné spádové registračné centrá. Osobám, ktoré budú identifikované, že potrebujú alebo sú odkázané na sociálnu službu, automaticky poskytne základné sociálne poradenstvo. Sociálny pracovník pritom úzko spolupracuje s Intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR, regionálnymi koordinátormi Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.



"Situácia je náročná, práve preto sme jasne stanovili celý rad krokov, ako postupovať, aby boli opatrenia už na hranici efektívne a ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálnu starostlivosť, sme ju poskytli v čo možno najkratšom čase. Nevyhnutná je najmä spolupráca jednotlivých úradov v mestách a obciach, ktoré najlepšie poznajú svoje aktuálne možnosti," spresnil Ján Hudák, riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR.



Každý samosprávny kraj musí mať podľa MPSVR prehľad o ubytovacích kapacitách a voľných miestach určených na poskytovanie sociálnej služby v rámci svojej územnej pôsobnosti. Kompetentní sú povinní ich zoznam každý týždeň aktualizovať, aby bolo možné koordinovať kapacity ubytovania u jednotlivých poskytovateľov v rámci daného kraja či mesta.



"Pre zdravotne znevýhodnené osoby a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom dokážeme nájsť odbornú pomoc. Rovnako sme pripravení v prípade nárastu veľkého počtu takýchto osôb u nás prijať do našich zariadení aj odborný personál z Ukrajiny, ktorý bude pokračovať v starostlivosti o týchto klientov aj na Slovensku," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



V zmysle zákona o sociálnych službách môže byť podľa MPSVR prijímateľom sociálnej služby aj cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytla doplnková ochrana či dočasné útočisko podľa zákona o azyle a spĺňa podmienky poskytovania konkrétneho druhu sociálnej služby.



MPSVR na základe zákona 'lex Ukrajina', ktorý prijala vláda, pripravuje legislatívnu zmenu, ktorou sa okrem iného rozšíri okruh prijímateľov v súvislosti so situáciou na Ukrajine aj o žiadateľov o udelenie azylu alebo dočasného útočiska, zjednodušia sa podmienky posudzovania odkázanosti na sociálnu službu v prípade týchto osôb a súčasne sa upravia ďalšie podmienky v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb osobám prichádzajúcich z Ukrajiny.