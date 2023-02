Bratislava 20. februára (TASR) - Rezort práce začal oficiálne používať nový ukazovateľ nezamestnanosti. V pondelok o tom informovala Marianna Šebová z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



"Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti," povedal dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). "To je niečo, čo nám pomôže ešte adresnejšie pomáhať ľuďom," dodal.



Hlavným ukazovateľom vývoja nezamestnanosti sa od januára stal podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU). Nezamestnanosť bude vykazovaná pomocou tohto indikátora na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni a po novom aj na úrovni miest a obcí. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni, vysvetlila Šebová.



Indikátor PDU v januári medzimesačne stúpol na úroveň 4,44 %. V porovnaní s minulým januárom klesol o 0,66 percentuálneho bodu, vyčíslila Šebová.



Doplnila, že rezort práce pravidelne zverejňoval hodnoty indikátora PDU aj v minulom roku. Jeho vývoj kopíroval vývoj predošlého primárneho ukazovateľa.



V januári však PDU medzimesačne stúpol, kým MEN oproti vlaňajšiemu decembru klesla. Opačný vývoj týchto ukazovateľov spôsobil opačný vývoj menovateľov, ktoré vstupujú do ich výpočtu. Pre indikátor PDU je to počet obyvateľov v produktívnom veku, ktorý medzimesačne mierne klesol, a pre ukazovateľ MEN je to počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva, ktorý sa oproti minuloročnému decembru zvýšil približne o 3 %, upozornila Šebová.



"Pri metodike výpočtu nového ukazovateľa nezamestnanosti sme sa inšpirovali metodikou sledovania nezamestnanosti v susednej Českej republike," dodal Krajniak.



Odborníci z Inštitútu pre sociálnu politiku hovoria o pozitívach indikátora PDU. Vďaka využívaniu výlučne administratívnych údajov umožní podľa nich PDU presné a včasné monitorovanie nezamestnanosti, uviedla Šebová.



Doplnila, že pri výpočte ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa využívajú aj vstupy z výberového zisťovania pracovných síl, ktoré v súlade s harmonizovanou metodikou Eurostatu nemusia byť reprezentatívne pre menšie geografické celky. Prechod na ďalší ukazovateľ PDU dopomôže podľa inštitútu aj k dlhodobej kontinuite v metodike sledovania nezamestnanosti, keďže PDU nebude ovplyvnený ani metodickými zmenami v harmonizovaných celoeurópskych výberových zisťovaniach.



"Pri pohľade na čísla z predošlých období vidíme, že sa nám pomaly darí znižovať rozdiely medzi regiónmi v oblasti nezamestnanosti. Práve toto bol problém, ktorý v minulosti veľmi výrazne ťažil Slovensko," uzavrel generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer.