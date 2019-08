Rezort práce zaplatí za tonery do tlačiarní vyše 4 milióny eur bez DPH

Do tendra sa prihlásilo päť záujemcov, bola použitá elektronická aukcia a o víťazovi sa rozhodlo na základe ponúknutej ceny.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ministerstvo práce zaplatí za dodávku originálnych náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky HP vyše štyri milióny eur bez dane z pridanej hodnoty. Zákazku vyhrala spoločnosť Pergamon. Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže zverejnenom vo vestníku verejného obstarávania.



Do tendra sa prihlásilo päť záujemcov, bola použitá elektronická aukcia a o víťazovi sa rozhodlo na základe ponúknutej ceny. "Predmetom zákazky je dodanie originálnych náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky HP pre organizácie v rezorte práce vrátane súvisiacich služieb, t.j. dodávka, doprava, vykládka, ekologická likvidácia použitých," uvádza sa opise zákazky.



So spoločnosťou Pergamon bola uzatvorená rámcová dohoda na štyri roky. Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky bola rovnaká ako vysúťažená cena, teda 4.029.766 eur bez DPH.