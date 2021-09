Rezort práce: Zariadeniam sociálnych služieb pomôže návod aj aplikácia

Bratislava 23. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo pre zariadenia sociálnych služieb (ZSS) návod, ktorý im má pomôcť postupovať v krízovej situácii rýchlo a efektívne. Pomôže už v súčasnej 3. vlne pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom hovorkyňa MPSVR Michaela Slivková Kirňaková. Rezort vytvoril aj aplikáciu, ktorá umožní sledovať psychický stav sociálnych pracovníkov.



Dokument o postupe počas krízovej situácie v ZSS na viac ako 30 stranách prináša odporúčania a zároveň postupy pre všetkých poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb, aby sa vedeli čo najlepšie zorientovať v prípade vyhlásenia pandémie, epidémie alebo karantény v zariadeniach.



Metodika má odporúčací charakter a je určená pre riadiacich a odborných pracovníkov v pobytových, ambulantných a v terénnych ZSS v prípade, že sa zariadenie ocitne v akejkoľvek krízovej situácii. Návod má zároveň aj edukačný charakter.



Riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR Ján Hudák poznamenal, že aj keď sa nie všetko dá naplánovať, na základe doteraz získaných skúseností sa dá predvídať. "Tento manuál stanovuje jasné postupy pre rôzne situácie, ktoré pomôžu rýchlo a efektívne zvládnuť krízové situácie v sociálnych službách. Poskytovatelia tak môžu efektívnejšie reagovať na aktuálny stav v zariadení," podotkol. Zdôraznil, že v prípade zložitej situácie môžu ZSS požiadať ministerstvo aj o zabezpečenie pomoci intervenčného tímu lekárov.



Návod určuje napríklad vytvorenie krízového plánu a tímu, nevyhnutnosť komunikácie a výmeny informácií so zriaďovateľom či regionálnym úradom verejného zdravotníctva, rovnako zabezpečenie nielen materiálnej, ale tiež duchovnej starostlivosti s cieľom zachovať čo najbezpečnejšie prostredie pre všetkých – klientov aj zamestnancov. Na základe skúseností chce následne rezort dokument postupne revidovať.



Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) je aktuálna situácia v ZSS o niečo pokojnejšia než počas predošlých pandemických vĺn. Môže za to hlavne zaočkovanosť, ktorá sa pohybuje od 70 do 80 % zo všetkých zamestnancov a klientov ZSS.



Hudákov odbor zároveň zriadil aj aplikáciu StressHelp. Tá umožňuje sledovanie psychického stavu pracovníkov v pomáhajúcich profesiách, pričom dokáže včas zachytiť možné symptómy vyhorenia či vyčerpanosti. Zároveň ponúka kontakty na psychológov či odbornú pomoc. "Aplikácia je v súčasnosti v testovacej prevádzke na stránke ministerstva. Testovanie je anonymné a potrvá do konca septembra," podotkol rezort.