Rezort práce: Zmeny v 2. pilieri môžu priniesť až o 64 % viac úspor

Bratislava 8. novembra (TASR) - Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú v utorok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR, zvyšuje efektívnosť dôchodkového sporenia z pohľadu celkovej nasporenej sumy a môže priniesť sporiteľom po 40 rokoch sporenia v priemere o 64 % viac úspor, uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Novela upravuje poplatky, zavádza predvolenú investičnú stratégiu, ale aj automatický vstup do 2. piliera.



K celkovému zlepšeniu stavu úspor prispeje podľa rezortu vo veľkej miere práve predvolená investičná stratégia. V porovnaní so sporením výlučne v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch by malo toto opatrenie zvýšiť nasporenú sumu v 2. pilieri po 40 rokoch približne o polovicu. Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude po novom automaticky každý nový sporiteľ. Dostanú sa do nej však aj existujúci sporitelia vo veku do 54 rokov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách. Každý sporiteľ bude mať možnosť sa z predvolenej investičnej stratégie vyviazať, prípadne do nej znova vstúpiť.



Dôležitou zmenou pre sporiteľov je aj zníženie a zmena poplatkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam, čo zabezpečí pre všetkých sporiteľov v 2. pilieri zvýšenie celkových úspor. Táto zmena zvýši nasporenú sumu sporiteľa o približne 10 % v porovnaní s dnešným systémom.



Jednou z dôležitých zmien je automatický vstup do 2. piliera, a to pri prvom dôchodkovom poistení z 1. piliera do veku 40 rokov. Súčasný stav dovoľuje sporiteľom vstúpiť do 2. piliera len do 35 roku života. "Automatickým vstupom dávame ľuďom príležitosť sporiť si na dôchodok efektívnejšie. Účasť v 2. pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť z tohto systému do dvoch rokov od vzniku vystúpiť," dodalo MPSVR.