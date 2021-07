Rezort práce zorganizoval Rezortnú kvapku krvi

Bratislava 15. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR zorganizovalo vo štvrtok "Rezortnú kvapku krvi". Informovala o tom hovorkyňa ministerstva Michaela Slivková Kirňaková. Darovať krv sa rozhodli nielen zamestnanci ministerstva, ale aj Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Implementačnej agentúry MPSVR SR a ministerstva dopravy. Darovať krv prišlo 39 zamestnancov týchto inštitúcií, pracovníci odberovej jednotky nakoniec odobrali krv 30 z nich.



"Každoročne zaznamenávame počas letných mesiacov nižší počet darcov krvi na odberových pracoviskách NTS, čo sa negatívne odráža na stave zásob krvných prípravkov," uviedla projektová manažérka NTS Martina Frigová. Zamestnanci rezortu práce a ďalších inštitúcií tak podľa jej slov prispeli k doplneniu zásob krvi a pomáhajú tak zachraňovať životy pacientov v nemocničných zariadeniach na Slovensku.



"Veľmi si vážim, že zamestnanci v našom rezorte si to naše rezortné heslo 'pomáhame ľuďom' zobrali za svoje, a to nielen pracovne, ale aj ľudsky. Niekoľko desiatok z nich sa zastavilo darovať krv, aby pomohli teraz v lete, keď je darcov menej," okomentoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Ako doplnila hovorkyňa ministerstva, Rezortná kvapka krvi sa uskutočnila za prísnych hygienických opatrení. Darcovia prišli na odber s prekrytím horných dýchacích ciest a merala sa im teplota pri vstupe do miestnosti. Vypísali tiež vstupný formulár, kde odpovedali na otázky, ktoré sa týkajú ich zdravotného stavu a taktiež cestovateľskej anamnézy.



"Samozrejme, každý darca dostáva informáciu, že v prípade, ak by sa zmenil jeho zdravotný stav do 14 dní po odbere, musí nám túto informáciu bezodkladne nahlásiť. Červené krvinky totiž ostávajú 14 dní v karanténe a v prípade, že darca nahlási zmenu, tak my všetky transfúzne lieky pripravené z tohto odberu likvidujeme," vysvetlila lekárka Zuzana Kovaľová.



Ak to epidemiologická situácia dovolí, MPSVR si Rezortnú kvapku krvi zopakuje o štyri mesiace.