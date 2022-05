Rezort práce zriadi útvar inšpekcie v sociálnych veciach

Bratislava 11. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zriadi útvar inšpekcie v sociálnych veciach. Vyplýva to z návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorý v stredu schválil vládny kabinet. Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 30. júna 2022, respektíve v niektorých článkoch 1. januára 2023.



Novovytvorený špecializovaný útvar inšpekcie v sociálnych veciach bude podľa MPSVR pracovať na základe nestrannosti, objektivity, samostatnosti, transparentnosti a nezávislosti s cieľom zefektívnenia výkonu dozoru a skvalitnenia poskytovanej pomoci. Novovytvorený útvar inšpekcie by mal mať postupne do roku 2024 celkovo 180 zamestnancov, ktorí budú pôsobiť vo všetkých regiónoch.



Cieľom návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je podľa rezortu práce zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zároveň zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti.



Návrhom zákona o inšpekcii v sociálnych veciach rezort práce vytvára novú právnu úpravu správneho dozoru v oblasti sociálnych vecí. Vytvoriť má funkčný systém kontroly nad plnením zákonom určených povinností aj voči tým subjektom, ktoré inak nie sú podriadené rezortu práce. Ide o inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby, vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či pôsobia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.



Osobitosťou inšpekcie v sociálnych veciach je podľa MPSVR aj rôznorodá povaha dozorovaných subjektov – verejní a neverejní poskytovatelia sociálnej služby či neštátne centrá pre deti a rodiny. Nová právna úprava i nad týmito subjektmi vo všeobecnosti zlepší ich kontrolu a zvýši kvalitu poskytovaných služieb. Rovnako posilní ochranu najzraniteľnejších osôb dlhodobo odkázaných na inú osobu, tiež v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dozor bude aj nad účelnosťou využívania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.