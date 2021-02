Rezort práce zverejnil upravené výkazy k Prvej pomoci za január 2021

Bratislava 24. februára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zverejnilo upravené výkazy k Prvej pomoci za január. Informovala o tom v stredu hovorkyňa rezortu Michaela Slivková Kirňaková.



"Nezrovnalosti, ktoré vznikli v súvislosti s priemerným hodinovým zárobkom v rámci opatrenia 1 a 3A, sme odstránili. Žiadatelia, ktorí už využili výkazy za január zverejnené do 23. februára 2021 (vrátane), môžu požiadať od 24. februára 2021 o opravu vyplnením a zaslaním príslušného výkazu," spresnila hovorkyňa.



Podotkla, že snahou ministerstva je prinášať rýchle a účinné riešenia pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), zamestnancov a občanov, ktorí sa počas pandémie nového koronavírusu ocitli v ťažkej finančnej situácii. "O to viac nás mrzí vznik nezrovnalosti v priebehu implementácie úprav vo výkazoch pre zamestnávateľov. Naďalej pracujeme na optimalizácii všetkých krokov s cieľom, aby bola Prvá pomoc vyplácaná v súlade s pravidlami a čo najrýchlejšie," dodala hovorkyňa.



Upravený výkaz pre opatrenia 1 a 3A za mesiac január 2021 je už implementovaný Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, a teda dostupný pre žiadateľov na stránke www.pomahameludom.sk. Technická náročnosť úpravy si podľa slov hovorkyne vyžiadala adekvátny čas. MPSVR koordinovalo aktivity a procesy tak, aby zamestnávatelia mohli požiadať o príspevok čo najskôr.



Úprava výkazov sa týka časti zamestnancov s priemerným hodinovým zárobkom nižším ako 4,4750 eura. Zamestnávatelia, ktorí uviedli vo výkaze za január najmenej jedného takéhoto zamestnanca, môžu do konca marca 2021 vyplniť a poslať opravené výkazy. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozdiel doplatí.



"Zároveň žiadateľom o príspevky z projektu Prvá pomoc dávame do pozornosti, že žiadosti a výkazy za mesiace november a december 2020 môžu podávať do 28. februára 2021," uzavrela hovorkyňa rezortu práce s tým, že podrobný manuál k vyplneniu formulára žiadosti či výkazu nájdu záujemcovia na stránke www.pomahameludom.sk pri každom opatrení.