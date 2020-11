Rezort práce:Prvá pomoc prispela k stabilizácii situácie na trhu práce

Bratislava 6. novembra (TASR) – Prostredníctvom schémy "Prvej pomoci" vyplatilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) na udržanie zamestnanosti takmer 638,5 milióna eur, čím podporilo asi štvrtinu pracovných miest v ekonomike. Toto opatrenie tak podľa rezortu prispelo k stabilizácii trhu práce a vďaka nemu má Slovensko jeden z najnižších poklesov zamestnanosti v gastrosektore a oblasti ubytovacích služieb. Vyplýva to z priebežnej správy o "Prvej pomoci" z dielne Inštitútu sociálnej politiky (ISP), informoval o nej rezort.



K 30. októbru uzavrelo ministerstvo so zamestnávateľmi či SZČO zhruba 124.000 dohôd. Podpora prostredníctvom rozšírenej "Prvej pomoci" bude pokračovať minimálne do marca 2021.



Za september najintenzívnejšie využívali nástroje prvej pomoci mikropodniky (40 %), nasledovali veľké podniky, ktoré sa na čerpaní pomoci podieľali zhruba štvrtinovým podielom a zvyšnú časť si rozdelili malé (17,3 %) a stredné podniky (16,6 %). "Údaje o čerpaní pomoci tiež ukazujú, že po zohľadnení ich podielu na celkovej sume hrubých miezd v súkromnom sektore nebola ani jedna veľkostná skupina zamestnávateľov výrazne pod alebo nadreprezentovaná pri využívaní 'Prvej pomoci'," dodal rezort.



Medzimesačne rezort zaznamenal pokles čerpania o takmer 36,5 % (34,4 milióna eur v septembri, 54,3 milióna eur v auguste). Odvetvová štruktúra prijímateľov však ostala rovnaká. Takmer 39 % uhrádzanej sumy v septembri smerovalo na podporu priemyselnej výroby, nasleduje veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov s podielom blízko 14 % a stavebníctvo s podielom pod 11 %. Ostatné odvetvia si rozdelili zvyšných takmer 36 % z uhradenej sumy v septembri.



Firmy najintenzívnejšie využívali aj v septembri opatrenie 3B s odstupňovaným paušálnym príspevkom. Uhrádzaná suma prostredníctvom tohto nástroja dosahuje na základe dostupných údajov asi 47,5 %. "Nasledujú opatrenia 2 a 3A, ktoré spolu tvoria takmer polovicu uhradenej sumy v septembri. Ostatné opatrenia 1, 4A a 4B spolu tvoria menej ako tri percentá," dodal rezort.