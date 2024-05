Rezort pracuje na implementácii revízie agropolitiky do legislatívy

Bratislava 15. mája (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) víta revíziu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ. Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) spolu s partnermi už pracuje na novej národnej legislatíve, ktorá v čo najkratšom čase prinesie osoh aj slovenským poľnohospodárom. Informovala o tom hovorkyňa MPRV Veronika Daničová.



"Tak ako som podporoval protesty slovenských poľnohospodárov proti prehnaným a nezmyselným pravidlám EÚ, tak som s kolegami z ministerstva presadzoval záujmy slovenských poľnohospodárov aj priamo v Bruseli a som veľmi rád, že tento boj nebol márny," uviedol Takáč na margo revízie spoločnej agropolitiky EÚ, ktorej "dal zelenú" Európsky parlament (EP).



"V čo najkratšom čase chceme všetky výnimky a úľavy v zmysle európskych nariadení preniesť do národnej legislatívy tak, aby mohli slovenskí poľnohospodári efektívnejšie pestovať plodiny, chovať zvieratá a starať sa o našu krajinu," podčiarkol agrominister.



Na konkrétnych krokoch v rámci prípravy legislatívnych zmien už MPRV podľa Daničovej aktívne pracuje spolu s rezortnými partnermi, vrátane zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Agrárnej komory Slovensky (AKS) a Združenia mladých farmárov ASYF.



"Vďaka komunikácii a sociálnemu dialógu, ktorý s partnermi vedieme, sa poľnohospodári dozvedia o všetkých zmenách včas a budú sa vedieť na ne pripraviť," zdôraznil Takáč s tým, že ich aktívna a najmä konštruktívna účasť na tomto procese je veľmi dôležitá.



"Nezhody a prílišný dôraz na partikulárne záujmy musia ísť bokom, lebo to, aké konkrétne zmeny prijmeme, zásadne ovplyvní náš agrosektor ako taký," dodal minister. Upriamil pritom pozornosť aj na predĺženie dočasnej výnimky pre štátnu pomoc v poľnohospodárstve a rybolove, ktorú schválila Európska komisia (EK) a vďaka ktorej je reálne aj predĺženie odvodových úľav na zamestnancov v poľnohospodárstve.



Ústupky EK v oblasti pseudozelených cieľov podľa hovorkyne agrominister vníma ako víťazstvo zdravého rozumu nad progresívnou ideológiou, ktorá zásadne poškodzovala európsky agrosektor. "Toto všetko je jasný dôkaz toho, že blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu majú obrovsky význam. Čím menej budú dominovať politici presadzujúci rozličné nezmyselné ideológie v oblasti životného prostredia, a netýka sa to len poľnohospodárstva, ale napríklad aj automobilového priemyslu, tým viac bude EÚ schopná konkurovať ostatnému svetu," uzavrel Takáč.