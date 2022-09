Rezort pri investícii na východe SR podporí tisícky pracovných miest

Bratislava 9. septembra (TASR) - Štátna podpora v oblasti získavania a výberu zamestnancov, ich zaškoľovania a výcviku, ako aj podpora mobility za prácou a tvorby nových pracovných miest. To boli hlavné témy stretnutia štátneho tajomníka ministerstva práce Juraja Káčera s riaditeľom Volvo Cars Slovakia Björnom Helldénom v Bratislave.



Ako ďalej informoval tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ponuku rezort práce predstavil v nadväznosti na rozhodnutie investora postaviť závod v obci Valaliky pri Košiciach. Investor spolu s dodávateľskými firmami prinesie na východné Slovensko až 13.000 nových pracovných miest.



"Som hlboko presvedčený o pozitívnom vplyve tejto investície na znižovanie nezamestnanosti v regióne. Okrem vytvárania priaznivých pracovných podmienok a vyplácania spravodlivej mzdy je pre ministerstvo práce dôležité, aby mali zamestnanci vytvorené aj podmienky na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Sociálny rozmer investičnej príležitosti vidím aj v sceľovaní rodín v regióne po návrate zamestnancov zo zahraničia či západného Slovenska," uviedol na stretnutí Káčer, ktorý svojou aktívnou účasťou na rokovaniach so švédskym investorom prispel k získaniu tejto významnej investície pre Slovensko.



Konkrétne možnosti štátnej podpory v oblasti služieb zamestnanosti predstavil na stretnutí generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) Karol Zimmer. Ide predovšetkým o podporu pri získavaní a výbere zamestnancov, ako aj podporu dochádzania za prácou. Pozornosť venoval aj tvorbe nových pracovných miest a pracovnému uplatneniu osobitných skupín občanov.



"Ide napríklad o podporu z fondu Just Transition Fund. Vznikne tak priestor pre vytvorenie nových pracovných miest pre zamestnancov zo zanikajúcich odvetví a zabezpečenie ich potrebnej kvalifikácie pre novú prácu," uviedol Zimmer.



MPSVR na východnom Slovensku eviduje dlhodobo vysokú nezamestnanosť. V Košickom a Prešovskom kraji je dokopy až 85.000 nezamestnaných, pričom viac ako jednu tretinu tvoria osoby do 34 rokov. Navyše v zahraničí pracuje viac ako 46.000 ľudí z košického regiónu. Nové pracovné príležitosti tak môžu byť motiváciou pre týchto ľudí vrátiť sa späť do regiónu.