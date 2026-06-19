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Rezort investícií prijal viacero opatrení na zrýchlenie čerpania FST
Samosprávy hornej Nitry opätovne upozornili na pomalé čerpanie prostriedkov z FST, mešká podľa nich aj vyhlasovanie výziev.
Autor TASR
Prievidza 19. júna (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR prijalo viacero konkrétnych opatrení na zrýchlenie čerpania prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), okrem iného ide o monitoring implementácie projektov či presun zdrojov medzi výzvami. Uviedol to v piatok pre TASR odbor komunikácie rezortu na apel samospráv z hornej Nitry, ktoré opätovne kritizovali pomalé čerpanie prostriedkov z FST a vyzvali rezortného šéfa Samuela Migaľa (nezávislý) na stretnutie.
„Pravidelne monitorujeme pokrok implementácie projektov, aktualizujeme predikcie čerpania a v úzkej spolupráci s prijímateľmi identifikujeme a riešime potenciálne riziká,“ uviedlo MIRRI.
Za významný krok označil rezort zavedenie možnosti poskytovania preddavkových platieb pri investične náročných projektoch, čo pomáha urýchliť ich realizáciu a financovanie. „Zároveň využívame flexibilitu pri presunoch zdrojov medzi výzvami tak, aby boli financie smerované tam, kde je o ne najväčší záujem, a kde môžu byť najrýchlejšie využité. Súbežne posilňujeme administratívne a implementačné kapacity, zefektívňujeme procesy hodnotenia projektov a intenzívne komunikujeme s Úradom pre verejné obstarávanie s cieľom minimalizovať časové zdržania pri kontrolách verejného obstarávania projektov,“ ozrejmilo MIRRI. Tvrdí, že vďaka týmto opatreniam sa od nástupu terajšieho ministra tempo čerpania naštartovalo.
„Najvýraznejší nárast čerpania očakávame v najbližších mesiacoch, keďže viaceré podporené projekty sa postupne presúvajú do fáz predkladania záverečných žiadostí o platbu, ktoré sú spojené s významnými investičnými výdavkami,“ avizoval rezort.
Ministerstvo tiež plánuje v nadväznosti na opatrenia zamerané na zrýchlenie implementácie a zvýšenie absorpcie finančných prostriedkov v dohľadnej dobe vyhlásiť výzvu Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie v transformujúcich sa regiónoch určenú pre súkromný sektor. Na podporu projektov v rámci tejto výzvy je vyčlenená alokácia 13.753.330 eur, doplnilo s tým, že pokiaľ ide o ďalšie výzvy, ich vyhlásenie je predmetom priebežného posudzovania implementačných rizík.
„MIRRI SR bude aj naďalej prijímať rozhodnutia tak, aby zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a maximálnu absorpciu finančných prostriedkov,“ deklarovalo.
Rezort v nadväznosti na požiadavku samospráv na stretnutie s ministrom odpovedal, že „minister pravidelne komunikuje a stretáva sa so zástupcami samospráv naprieč celým Slovenskom, pričom konkrétne stretnutia sa realizujú operatívne podľa aktuálnych tém a potrieb jednotlivých regiónov“.
Samosprávy hornej Nitry opätovne upozornili na pomalé čerpanie prostriedkov z FST, mešká podľa nich aj vyhlasovanie výziev. Nespokojnosť vyjadrili na štvrtkovom (18. 6.) okrúhlom stole o FST so zástupcami Európskej komisie (EK), MIRRI a tretieho sektora, ktorý iniciovali mestá Prievidza a Partizánske. Významnú časť zdrojov z fondu má na starosti práve MIRRI.
Čerpanie prostriedkov z FST je podľa nich momentálne na úrovni 9,8 percenta, v ohrození zostáva približne 41 miliónov eur a ak štát včas nepodnikne potrebné kroky, môže sa stať, že o tieto prostriedky región príde. Zodpovedný za túto situáciu je podľa primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej Migaľ, ktorý nekoná odborne a so starostlivosťou tak, aby o peniaze región neprišiel.
„Pravidelne monitorujeme pokrok implementácie projektov, aktualizujeme predikcie čerpania a v úzkej spolupráci s prijímateľmi identifikujeme a riešime potenciálne riziká,“ uviedlo MIRRI.
Za významný krok označil rezort zavedenie možnosti poskytovania preddavkových platieb pri investične náročných projektoch, čo pomáha urýchliť ich realizáciu a financovanie. „Zároveň využívame flexibilitu pri presunoch zdrojov medzi výzvami tak, aby boli financie smerované tam, kde je o ne najväčší záujem, a kde môžu byť najrýchlejšie využité. Súbežne posilňujeme administratívne a implementačné kapacity, zefektívňujeme procesy hodnotenia projektov a intenzívne komunikujeme s Úradom pre verejné obstarávanie s cieľom minimalizovať časové zdržania pri kontrolách verejného obstarávania projektov,“ ozrejmilo MIRRI. Tvrdí, že vďaka týmto opatreniam sa od nástupu terajšieho ministra tempo čerpania naštartovalo.
„Najvýraznejší nárast čerpania očakávame v najbližších mesiacoch, keďže viaceré podporené projekty sa postupne presúvajú do fáz predkladania záverečných žiadostí o platbu, ktoré sú spojené s významnými investičnými výdavkami,“ avizoval rezort.
Ministerstvo tiež plánuje v nadväznosti na opatrenia zamerané na zrýchlenie implementácie a zvýšenie absorpcie finančných prostriedkov v dohľadnej dobe vyhlásiť výzvu Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie v transformujúcich sa regiónoch určenú pre súkromný sektor. Na podporu projektov v rámci tejto výzvy je vyčlenená alokácia 13.753.330 eur, doplnilo s tým, že pokiaľ ide o ďalšie výzvy, ich vyhlásenie je predmetom priebežného posudzovania implementačných rizík.
„MIRRI SR bude aj naďalej prijímať rozhodnutia tak, aby zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie dostupných zdrojov a maximálnu absorpciu finančných prostriedkov,“ deklarovalo.
Rezort v nadväznosti na požiadavku samospráv na stretnutie s ministrom odpovedal, že „minister pravidelne komunikuje a stretáva sa so zástupcami samospráv naprieč celým Slovenskom, pričom konkrétne stretnutia sa realizujú operatívne podľa aktuálnych tém a potrieb jednotlivých regiónov“.
Samosprávy hornej Nitry opätovne upozornili na pomalé čerpanie prostriedkov z FST, mešká podľa nich aj vyhlasovanie výziev. Nespokojnosť vyjadrili na štvrtkovom (18. 6.) okrúhlom stole o FST so zástupcami Európskej komisie (EK), MIRRI a tretieho sektora, ktorý iniciovali mestá Prievidza a Partizánske. Významnú časť zdrojov z fondu má na starosti práve MIRRI.
Čerpanie prostriedkov z FST je podľa nich momentálne na úrovni 9,8 percenta, v ohrození zostáva približne 41 miliónov eur a ak štát včas nepodnikne potrebné kroky, môže sa stať, že o tieto prostriedky región príde. Zodpovedný za túto situáciu je podľa primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej Migaľ, ktorý nekoná odborne a so starostlivosťou tak, aby o peniaze región neprišiel.