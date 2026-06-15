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Rezort pripravil reformu trhu s nízkouhlíkovými plynmi a vodíkom
Hlavným dôvodom zmien je povinná transpozícia európskej reformy schválenej v júni 2024, ktorej cieľom je podpora uhlíkovej neutrality.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Trh s nízkouhlíkovými plynmi a vodíkom dostane nové pravidlá. Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetike a ďalších zákonov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Hlavným dôvodom zmien je povinná transpozícia európskej reformy schválenej v júni 2024, ktorej cieľom je podpora uhlíkovej neutrality, zníženie emisií a postupný odklon od fosílnych palív.
Nová legislatíva oficiálne zavádza do praxe nových účastníkov trhu, ako sú výrobcovia a dodávatelia vodíka či prevádzkovatelia vodíkových zásobníkov a terminálov. Na ich odberateľov sa zároveň rozšíri rovnaká úroveň ochrany, akú majú dnes spotrebitelia v plynárenstve. V sektore plynárenstva navyše pribudne inštitút takzvaného aktívneho odberateľa.
Zmeny zasiahnu aj oblasť obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Do zákona sa dopĺňajú presné definície nízkouhlíkového vodíka a palív, pričom doterajší register obnoviteľných plynov sa rozšíri aj o tieto nízkouhlíkové alternatívy. Štát tak pre ne začne vydávať oficiálne záruky pôvodu a potvrdenia o udržateľnosti. Nové kompetencie dostane aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý bude od 1. januára 2033 dohliadať na prechod na režim regulovaného prístupu k vodíkovým sieťam.
Rezort očakáva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Opatrenia tiež majú priniesť pozitívne ekologické dopady v podobe zníženia emisií v doprave a energetike. Na druhej strane sa predpokladá negatívny vplyv na spotrebu vody pri výrobe vodíka elektrolýzou.
Nová legislatíva oficiálne zavádza do praxe nových účastníkov trhu, ako sú výrobcovia a dodávatelia vodíka či prevádzkovatelia vodíkových zásobníkov a terminálov. Na ich odberateľov sa zároveň rozšíri rovnaká úroveň ochrany, akú majú dnes spotrebitelia v plynárenstve. V sektore plynárenstva navyše pribudne inštitút takzvaného aktívneho odberateľa.
Zmeny zasiahnu aj oblasť obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Do zákona sa dopĺňajú presné definície nízkouhlíkového vodíka a palív, pričom doterajší register obnoviteľných plynov sa rozšíri aj o tieto nízkouhlíkové alternatívy. Štát tak pre ne začne vydávať oficiálne záruky pôvodu a potvrdenia o udržateľnosti. Nové kompetencie dostane aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý bude od 1. januára 2033 dohliadať na prechod na režim regulovaného prístupu k vodíkovým sieťam.
Rezort očakáva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a zamestnanosť. Opatrenia tiež majú priniesť pozitívne ekologické dopady v podobe zníženia emisií v doprave a energetike. Na druhej strane sa predpokladá negatívny vplyv na spotrebu vody pri výrobe vodíka elektrolýzou.