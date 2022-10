Rezort pripravuje pre energie schému pomoci, ktorú predloží EK

Bratislava 28. októbra (TASR) – Rezort hospodárstva pripravuje pre vysoké ceny energií schému pomoci, ktorú predloží Európskej komisii. Uviedla to pre TASR Mária Pavlusík, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR, v reakcii na štvrtkové (27. 10.) vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"Keďže aktuálne prebieha intenzívna komunikácia o podmienkach schémy pomoci, rezort hospodárstva poskytne detaily hneď, ako to bude možné. Zároveň sa pripravuje kompenzácia za obdobie spätne. Aktuálne pripravujeme schému pomoci, ktorá bude v najbližšom období predložená na schválenie Európskej komisii," spresnila.



SZPCC 27. októbra uviedol, že podpora zamestnávateľov zo strany štátu prišla neskoro a je špekulatívna. Upozornil, že namiesto toho, aby štát kompenzoval zamestnávateľom obdobie, keď prišlo k najväčším stratám pre extrémne ceny energií, teda od mája do augusta, kompenzovať chce obdobie, ktoré dokonca ešte ani nie je ukončené. Navyše, vedenie štátu podľa zväzu zneisťuje zamestnávateľov vyhrážkami o možnom neschválení štátneho rozpočtu a neposkytnutí deklarovanej podpory.