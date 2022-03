Rezort sa bude potravinám venovať na rokovaní s agrokomorami v piatok

Bratislava 24. marca (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa bude téme potravín venovať v piatok (25. 3.) na rokovaní s agropotravinárskymi komorami. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie MPRV v reakcii na výzvu Únie potravinárov Slovenska (ÚPS) a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"Na piatok je na pôde MPRV SR zvolaná pracovná skupina Potraviny pre Slovensko, kde sa tejto téme spolu so zástupcami SPPK, ÚPS, Agrárnou komorou Slovenska a Potravinárskou komorou Slovenska budeme venovať," spresnil agrorezort.



Stretnutie má podľa MPRV za cieľ nájsť riešenie a odpovede na všetky otázky, ktoré sú v štvrtkovom vyhlásení ÚPS. "Stretnutie bude mať pracovný charakter tak, ako to bolo aj pred dvomi týždňami, keď sme sa stretli po prvý raz. MPRV stojí pri slovenských potravinároch a hľadá riešenia, ako rezortu pomôcť a špeciálne v súčasnej situácii. Uvedomujeme si naliehavosť témy, ktorú nepodceňujeme. Naopak, venujeme jej náležitú pozornosť, keďže ide o tému celospoločenskú," dodal agrorezort.



Bez rýchlej a dostatočnej podpory vlády pre potravinársky sektor hrozí Slovensku nekontrolovateľný rast cien potravín. Zhodli sa na tom delegáti valného zhromaždenia ÚPS s vedením SPPK na štvrtkovom 29. valnom zhromaždení ÚPS.



Ceny energií dosahujú rekordy, vážnym problémom začína byť aj nedostatok surovín na spracovanie. Je nevyhnutné, aby štát využil všetky možnosti, aj tie, ktoré v týchto dňoch umožnila Európska komisia (EK). V opačnom prípade Slovensku hrozí ešte väčšia závislosť od dovozu potravín v čase vojny.



"Aktuálne sa potravinársky sektor a prakticky všetky jeho odvetvia nachádzajú v kritickej situácii. Ak štát nezasiahne a nepomôže potravinárom na Slovensku, hrozí nekontrolovateľný rast cien slovenských potravín. To bude mať za následok kolaps slovenskej výroby potravín. V tejto mimoriadnej situácii je nevyhnutné, aby vláda našla pre potravinársky sektor mimoriadne prostriedky i financie," uviedol predseda ÚPS Daniel Molnár.