Rezort sa bude zaujímať o dôvody nízkeho odhadu rastu zo strany NBS

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rezort sa odvoláva na vlastnú najnovšiu makroekonomickú prognózu, ktorá zohľadňuje aj konsolidáciu verejných financií a v ktorej odhaduje na rok 2026 rast ekonomiky na úrovni 1,3 %.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR sa bude na odbornej úrovni zaujímať o dôvody, prečo Národná banka Slovenska (NBS) odhaduje rast slovenskej ekonomiky na budúci rok až o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.) nižšie, ako rezort financií a iné relevantné finančné inštitúcie. Uviedlo to ministerstvo v reakcii na aktuálnu predikciu, ktorú vo štvrtok zverejnila NBS.

Rezort sa odvoláva na vlastnú najnovšiu makroekonomickú prognózu, ktorá zohľadňuje aj konsolidáciu verejných financií a v ktorej odhaduje na rok 2026 rast ekonomiky na úrovni 1,3 %. Pripomenul, že táto prognóza bola pred približne dvomi týždňami schválená Výborom pre makroekonomické a daňové prognózy, ktorého členom je aj NBS a ktorý ju zhodnotil ako realistickú.

„MF SR preto nepozná dôvody, prečo v priebehu niekoľkých dní NBS vo svojej predikcii počíta na rok 2026 s rastom ekonomiky len na úrovni 0,5 % a počas schvaľovania rezortnej prognózy NBS neprezentovala žiadne svoje výhrady k odhadom MF SR,“ upozornil rezort.

Poukázal aj na to, že samotná centrálna banka disponuje odhadmi od finančných inštitúcii, ktoré prognózujú ekonomický rast na rok 2026 na úrovni približne 1,4 %. Ide tak o vyšší rast, ako predpokladá MF SR.

Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť len o 0,8 %, v budúcom roku ešte spomalí na 0,5 %. Predpokladá to NBS v aktuálnej jesennej predikcii, ktorú vo štvrtok predstavil jej guvernér Peter Kažimír. V predchádzajúcej júnovej prognóze centrálna banka očakávala ešte hospodársky rast na úrovni 1,2 % a 1,6 %. Dôvody spomalenia ekonomiky sú podľa Kažimíra dva, a to zlé vonkajšie prostredie a nevyhnutná konsolidácia verejných financií.
.

