Rezort sa ku kauze zamestnanca PPA vyjadrí, keď pokročí vyšetrovanie

Bratislava 2. júna (TASR) - Agrorezort sa k prípadu zamestnanca z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorý poskytol citlivé informácie mimo agentúry, vyjadrí, keď vo veci nastane posun a keď to bude možné. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na brífing mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení. Šéf PPA 1. júna oznámil, že vo veci podá trestné oznámenie.



"MPRV SR sa k danej veci vyjadrilo na stredajšej (1. 6.) tlačovej konferencii. Vzhľadom na to, že generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss podáva trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR, vyjadríme sa, až keď nastane ďalší posun a bude to z hľadiska vyšetrovania možné," spresnil agrorezort.



Strana Dobrá voľba a Umiernení vyzýva premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), aby dal preveriť pochybné personálne kroky v rezorte ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) a vyvodil politickú zodpovednosť jeho prípadným odvolaním. Uviedli to vo štvrtok na brífingu predstavitelia strany Alojz Hlina a Rado Baťo. Upozornili okrem iného na skutočnosť, že na PPA pôsobil ako zamestnanec človek z finančnej skupiny Slavia Capital.



O odhalení protispoločenského konania informovali 1. júna aj šéf PPA Jozef Kiss a minister Vlčan. Podľa Hlinu si zvolali tlačovú konferenciu narýchlo, pretože "spanikárili". "Zakryli však na tlačovke podstatu. Podstata je, že na PPA bol polroka človek zo Slavie Capital, vrcholový manažér. Dokonca v jednom prípade aj užívateľ konečných výhod, čiže spolumajiteľ. Robil úradníčka, mal potrebu pomôcť štátu, ale jeho úloha bola iná - poupratovať. Otázka je, kto mu to dovolil a prečo mu to dovolil, v čom to bolo záujme," podčiarkol Hlina.



Ako v stredu informoval generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss, nemenovaný zamestnanec agentúry poskytol citlivé informácie subjektu, ktorý "je v silnom konflikte s PPA a je obvinený z trestného činu subvenčného podvodu". Plánuje vo veci podať trestné oznámenie.



Podľa Vlčana aj táto situácia ukazuje, že PPA stojí na pevných základoch a že nastavené pravidlá fungujú. "My sme tie pravidlá nastavili správne, lebo bez ohľadu na to, kto sa na akú pozíciu dostane, pravidlá nakoniec oddelia zrno od pliev," poznamenal v stredu minister.