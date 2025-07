Analýza: Sadzby IT odborníkov vo verejnom sektore sa mierne zvýšili

Bratislava 15. júla (TASR) - Po rokoch postupného poklesu sa sadzby IT odborníkov vo verejnom sektore mierne zvýšili pri niektorých pozíciách, iné profesie však naďalej zaznamenávajú zníženie alebo stagnáciu. Celkový priemer sadzby za deň práce odborníka je na hodnote 569 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), čo zodpovedá približne úrovni súkromného sektora v oblasti technickej podpory. Vyplýva to z analýzy Inštitútu digitálnych a regionálnych politík (IDRP), analytickej jednotky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Analýza hodnotila 291 zmlúv v hodnote jednej miliardy eur, ktoré sa týkajú dodávky a podpory IT riešení pre štátne inštitúcie. „Novinkou pre rok 2025 je zavedenie dvojakých sadzieb podľa dôležitosti IT riešenia pre fungovanie štátu. Kritické systémy kategórie tri, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť a prevádzku štátu, majú sadzby stanovené na úrovni mediánu, zohľadňujúcej rastúce nároky na kvalitu a bezpečnosť IT služieb. Menej kritické systémy sú oceňované nižšie, na úrovni dolného kvartilu štatistického súboru údajov, ako doteraz,“ uviedlo MIRRI.



Nárast sadzby zaznamenali najmä technici, testeri a administrátori, pričom najvýraznejšie sa zvýšila paušálna sadzba bez ohľadu na konkrétnu špecializáciu. Naopak, pokles bol viditeľný medzi pozíciami špecialistov, analytikov a vedúcich projektov.



„Predpokladali sme výraznejší rast sadzieb v súvislosti s infláciou a zvýšeným dopytom po IT službách, no realita je komplexnejšia. Niektoré pozície naďalej stagnujú alebo klesajú, čo odzrkadľuje špecifiká trhu práce a verejných zákaziek,“ dodal Marian Tihanyi z IDRP.