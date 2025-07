Rezort školstva a Microsoft budú spolupracovať na AI vo vzdelávaní

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR a spoločnosť Microsoft Slovakia budú spolupracovať na využití umelej inteligencie v školstve. Uzavreli memorandum o porozumení. Cieľom je zjednodušiť prácu učiteľov, posilniť digitálne zručnosti a priniesť rovnosť v prístupe k inováciám. TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu.



„Naším cieľom je, aby sa umelá inteligencia stala praktickým a bezpečným nástrojom, nie strašiakom. Učiteľom chceme pomôcť, nie ich nahradiť,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Partnerstvo s Microsoftom vníma ako cestu, ako školám a pedagógom sprístupniť nové možnosti, odbremeniť ich od rutiny a otvoriť dvere k modernej výučbe, ktorá žiakom umožní lepšie rozumieť umelej inteligencii a naučí ich s nástrojmi zodpovedne a bezpečne pracovať.



Z rezortu priblížili, že jedným z hlavných pilierov spolupráce je podpora učiteľov pomocou nástrojov umelej inteligencie, konkrétne preskúmanie možností, ako sprístupniť nástroje ako Microsoft Copilot širšiemu okruhu pedagógov. Cieľom je zjednodušiť prípravu vyučovania, administratívne úlohy a tvorbu učebných materiálov.



Dôležitou súčasťou je aj lokalizácia nástrojov umelej inteligencie do slovenského jazyka. „Partneri identifikujú kľúčové vzdelávacie technológie s potenciálom pre využitie v školách a sprístupnia ich v slovenčine. To umožní širšie nasadenie týchto riešení naprieč školami bez jazykovej bariéry,“ doplnili z ministerstva.



Ako podotkli, spoločnosť Microsoft nedávno oznámila, že sa v najbližších mesiacoch zameria na podporu jazykov s nízkym zastúpením v online dátach, medzi ktoré patrí aj slovenčina. Znamená to podľa nich, že modely umelej inteligencie budú mať kvalitnejšie tréningové dáta v slovenčine, čo povedie k presnejším prekladom, lepšiemu generovaniu textu a lepšiemu porozumeniu.



V spolupráci sa počíta aj s lokalizáciou lekcií umelej inteligencie v prostredí Minecraft Education. Súčasťou budú podľa rezortu tematické moduly, interaktívne úlohy a metodické príručky pre učiteľov, ktoré umožnia zapojiť študentov do učenia o umelej inteligencii hravou a dostupnou formou.



„Ministerstvo a Microsoft spoločne preskúmajú aj možnosti vývoja pilotnej verzie AI asistenta pre učiteľov. Tento digitálny nástroj by mohol výrazne uľahčiť každodenné činnosti pedagógov, ako je tvorba osnov, hodnotenie či komunikácia s rodičmi a so žiakmi,“ uviedli z rezortu.



Spolupráca sa podľa nich zameriava aj na spoločné školenia a workshopy. Učitelia budú mať možnosť zúčastniť sa na webinároch a praktických školeniach, kde sa naučia efektívne využívať nástroje ako Microsoft Copilot či Minecraft vo vyučovaní. Cieľom je zvýšiť ich digitálnu sebaistotu a podporiť ich v inovatívnom prístupe k výučbe.



Country manažér Microsoftu pre Českú republiku a Slovensko Michal Stachník dodal, že súčasťou spolupráce je dôraz na zodpovedné používanie umelej inteligencie. „Vysvetľovať najmä deťom, ktoré často nekriticky prijímajú všetko, čo vidia a čítajú, že umelá inteligencia je len jazykový model a nie kamarát. Ukázať im riziká a poskytnúť im aj učiteľom zručnosti, ktoré budú potrebovať. Osobne som veľkým zástancom toho, aby sa do škôl dostal samostatný predmet nadväzujúci na výučbu informatiky, zameraný na umelú inteligenciu a kyberbezpečnosť, pretože tieto vedomosti budú základom našej ekonomiky,“ uzavrel.