Rezort: Slovensko podporuje zmeny, ktoré majú zefektívniť výber DPH

Bratislava 12. augusta (TASR) - Zefektívnenie výberu dane z pridanej hodnoty (DPH), rozšírenie existujúceho zjednodušenia aj boj proti daňovým podvodom pri dovoze tovaru je cieľom návrhu úpravy európskej smernice o DPH. Slovensko pripravované zmeny podporuje. Vyplýva to z predbežného stanoviska, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.



Návrh smernice o DPH je súčasťou rozsiahlej a komplexnej reformy colnej únie. "Vzhľadom na prebiehajúcu Colnú reformu, ktorá je v súčasnosti diskutovaná v príslušnej pracovnej skupine Rady EÚ, v rámci ktorej sa navrhuje odstránenie prahovej hodnoty 150 eur na oslobodenie od cla, sa zavádzajú ďalšie pravidlá, ktoré nadväzujú na už existujúce pravidlá v elektronickom obchode v oblasti DPH," priblížil rezort financií v predkladacej správe.



V kontexte colnej reformy sa zavádza pojem "domnelý dovozca". Je to každá osoba zapojená do predaja tovaru na diaľku dovážaného z tretích krajín, ktorá je oprávnená využiť zjednodušenie osobitnej úpravy uplatňovania dane pre dovážaný tovar, tzv. jedno kontaktné miesto pri dovoze tovaru (IOSS). Týmto osobám vznikne pri prijatí platby za objednaný tovar online colný dlh. Spolu s príslušnou úpravou pri DPH sa tak má zjednotiť výber dane aj cla.



"Z uvedeného dôvodu je zrušenie prahovej hodnoty 150 eur pre využitie zjednodušenia IOSS veľmi podstatné opatrenie, pretože sa podporí cieľ jednej registrácie v rámci EÚ, kedy sa výrazne zjednoduší priznávanie a platenie DPH obchodníkmi usadenými, ako aj neusadenými v EÚ v rámci IOSS bez ohľadu na hodnotu dovážanej zásielky," priblížilo ministerstvo.



Okrem toho sa podľa MF očakáva, že pravidlá v návrhu smernice o DPH prispejú k zvýšenému výberu tejto dane. Prispieť k tomu má uvedené zjednodušenie, ako aj odstránenie podnetov na podhodnocovanie zásielok dovážaných z tretích krajín, čo doteraz nastavený limit 150 eur do určitej miery umožňuje, doplnil rezort financií.