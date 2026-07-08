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Rezort: Slovensko v júni zvýšilo čerpanie eurofondov na 19,14 %
V aktuálnom programovom období boli pre Slovenskú republiku vyčlenené prostriedky Európskej únie (EÚ) v celkovej sume 12,79 miliardy.
Autor TASR
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Bratislava 8. júla (TASR) - Slovensko z eurofondov na obdobie 2021 až 2027 vyčerpalo ku koncu júna tohto roka prostriedky vo výške 2,45 miliardy eur, čo predstavuje necelú pätinu (19,14 %) celkovej alokácie. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 0,91 percentuálneho bodu (p. b.). Informovalo o tom v stredu Ministerstvo financií (MF) SR.
V aktuálnom programovom období boli pre Slovenskú republiku vyčlenené prostriedky Európskej únie (EÚ) v celkovej sume 12,79 miliardy. Čerpajú sa prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s najvyššou alokáciou 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov Interreg SK - CZ, Interreg SK - AT, INTERACT IV a Program Rybné hospodárstvo 2021 - 2027.
„Z celkovej alokácie pre Program Slovensko boli k 30. júnu 2026 vyčerpané prostriedky vo výške 2,404 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 19,09 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 0,88 p. b.,“ vyčíslil rezort financií.
V rámci Programu Interreg SK - CZ s celkovou alokáciou 85,32 milióna eur bolo ku koncu júna vyčerpaných 21,56 milióna eur, teda približne štvrtina (25,27 %). Medzimesačne sa v ňom čerpanie zvýšilo najvýraznejšie, a to o 5,11 p. b.
V Programe Interreg SK - AT s celkovou alokáciou 55,5 milióna eur bolo v šiestom mesiaci tohto roka vyčerpaných 5,6 milióna eur, čo predstavuje desatinu (10,08 %) z pridelených prostriedkov. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 2,28 p. b.
„Z celkovej alokácie 45 miliónov eur alokovanej v rámci Programu INTERACT IV predstavovalo čerpanie na národnej úrovni k 30. júnu 2026 výšku 18,18 milióna eur, teda 40,41 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 1,74 p. b.,“ konštatovalo ministerstvo.
V rámci Programu Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 boli Slovensku zo strany Európskej komisie (EK) pridelené financie vo výške 15,23 milióna eur. Na konci prvého polroka tohto roka sa z neho zatiaľ nečerpali žiadne prostriedky.
V aktuálnom programovom období boli pre Slovenskú republiku vyčlenené prostriedky Európskej únie (EÚ) v celkovej sume 12,79 miliardy. Čerpajú sa prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s najvyššou alokáciou 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov Interreg SK - CZ, Interreg SK - AT, INTERACT IV a Program Rybné hospodárstvo 2021 - 2027.
„Z celkovej alokácie pre Program Slovensko boli k 30. júnu 2026 vyčerpané prostriedky vo výške 2,404 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 19,09 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 0,88 p. b.,“ vyčíslil rezort financií.
V rámci Programu Interreg SK - CZ s celkovou alokáciou 85,32 milióna eur bolo ku koncu júna vyčerpaných 21,56 milióna eur, teda približne štvrtina (25,27 %). Medzimesačne sa v ňom čerpanie zvýšilo najvýraznejšie, a to o 5,11 p. b.
V Programe Interreg SK - AT s celkovou alokáciou 55,5 milióna eur bolo v šiestom mesiaci tohto roka vyčerpaných 5,6 milióna eur, čo predstavuje desatinu (10,08 %) z pridelených prostriedkov. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 2,28 p. b.
„Z celkovej alokácie 45 miliónov eur alokovanej v rámci Programu INTERACT IV predstavovalo čerpanie na národnej úrovni k 30. júnu 2026 výšku 18,18 milióna eur, teda 40,41 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa čerpanie zvýšilo o 1,74 p. b.,“ konštatovalo ministerstvo.
V rámci Programu Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 boli Slovensku zo strany Európskej komisie (EK) pridelené financie vo výške 15,23 milióna eur. Na konci prvého polroka tohto roka sa z neho zatiaľ nečerpali žiadne prostriedky.