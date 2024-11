Rezort športu a cestovného ruchu sa chce inšpirovať Portugalskom

Bratislava 11. novembra (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR má záujem využiť skúsenosti Portugalska pri rozvíjaní digitálnych stratégií na Slovensku. Prispieť by to mohlo k väčšej atraktivite slovenských destinácií pre zahraničných turistov. Minister cestovného ruchu a športu SR Dušan Keketi (nominant SNS) sa tak vyjadril po minulotýždňovej pracovnej ceste v Portugalsku. V pondelok o tom informoval komunikačný odbor MCRŠ SR.



"Portugalsko môže ponúknuť Slovensku príklady z dobrej praxe, keďže túto krajinu navštívi mesačne viac ako dva a pol milióna turistov z celého sveta. Navyše, vďaka moderným digitálnym nástrojom majú vynikajúci monitoring prichádzajúcich cestovateľov, čím dokážu dobre analyzovať a cieliť na správne segmenty turistov. Pre krajinu na brehu Atlantického oceána je významný aj športový turizmus, keďže do Portugalska cestuje množstvo návštevníkov pre športové zážitky," uviedol Keketi.



Minister sa počas pracovnej cesty stretol s portugalským štátnym tajomníkom pre turizmus Pedrom Machadom, prezidentom agentúry Turisme de Portugal Carlosom Abadem a štátnym tajomníkom pre oblasť športu Pedrom Diasom. Obe strany potvrdili spoločný záväzok rozvíjať udržateľný turizmus, ktorý ochraňuje prírodné a kultúrne dedičstvo, v súlade s európskou stratégiou.



Vyzdvihli tiež dôležitosť výmeny skúseností v oblasti cestovného ruchu, ktoré by mohli pomôcť podporiť trvalo udržateľný turizmus. V rámci turizmu diskutovali aj o možnostiach podpory malých a stredných podnikov, ktoré sú významnou súčasťou tohto odvetvia.



V oblasti športu bola témou diskusií spolupráca v mládežníckom športe. Zúčastnení vyzdvihli dôležitosť podpory športových aktivít pre mládež, zhodli sa aj na možnostiach výmeny tréningových metód medzi slovenskými a portugalskými trénermi, najmä vo futbale. Cieľom je zdieľať skúsenosti a zlepšiť tak prípravu mladých športovcov, priblížilo slovenské ministerstvo.



Predstavitelia oboch krajín diskutovali aj o možnostiach spolupráce v oblasti športovej infraštruktúry, výmeny skúseností s financovaním a prevádzkou športových zariadení, čo by mohlo zlepšiť prístup verejnosti k športovým aktivitám. Zhodli sa tiež na podpore výmenných programov pre trénerov a športovcov, čo by umožnilo získať nové poznatky či skúsenosti a prispelo k rozvoju športových zručností.



"Stretnutie potvrdilo naše spoločné záujmy a možnosti spolupráce v oblasti turizmu aj športu a verím, že tieto iniciatívy prinesú pozitívny vplyv pre obidve krajiny. Inšpiratívny je hlavne model plánovania a vyhodnocovania dosiahnutých výsledkov v 12-ročných cykloch kopírujúcich olympijské hry. Portugalčania majú 14 stredísk vrcholového športu pre viaceré druhy športu. Regionálne samosprávy financujú šport trojnásobne väčším objemom ako štát," doplnil Keketi.