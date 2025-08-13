< sekcia Ekonomika
Rezort športu odmieta obvinenia o podozrivom rozdeľovaní peňazí
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) zároveň vyjadril predsedovi správnej rady Fondu na podporu cestovného ruchu (FNPCR) Jánovi Dováľovi plnú podporu.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR dôrazne odmieta akékoľvek obvinenia z manipulovania výziev alebo prideľovania peňazí na základe straníckej príslušnosti. Vyjadrenia predstaviteľov opozičného hnutia Slovensko sú preto zavádzajúce, klamlivé a nezakladajú sa na realite. Uviedol to rezort v reakcii na stredajšie vystúpenie poslancov Národnej rady (NR) SR Michala Šipoša a Jozefa Pročka, ktoré považuje za „trápne politické divadlo“.
„Dôrazne odmietame demagogické vyhlásenia predstaviteľov Hnutia Slovensko. Nenaštudovali si ani len základné informácie o fungovaní Fondu na podporu cestovného ruchu či Fondu na podporu športu,“ vyhlásilo ministerstvo.
Upozornilo, že ak by tomu venovali čas, vedeli by, že MCRŠ menuje do správnej rady Fondu na podporu cestovného ruchu dvoch z deviatich členov. Ostatných nominujú záujmové organizácie v cestovnom ruchu, Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), samosprávne kraje a predseda vlády. Vo Fonde na podporu športu ministerstvo nominuje iba troch členov z jedenástich, ostatných menujú športové zväzy, ZMOS a predseda vlády.
„Žiadna výzva na Fonde na podporu cestovného ruchu nie je schválená. To znamená, že žiadna výzva neexistuje. Netušíme, odkiaľ majú poslanci Šipoš a Pročko nimi prezentované informácie, ale nezakladajú sa na pravde,“ zdôraznil rezort. Z toho podľa ministerstva jednoznačne vyplýva, že opoziční poslanci nemajú ani základnú vedomosť o tom, ako spomínané fondy fungujú a obviňujú bez akýchkoľvek dôkazov. Čo sa týka národnej lotériovej spoločnosti Tipos, bolo podporených celkovo 200 rôznych projektov, vrátane rôznych folklórnych festivalov, vyčíslilo MCRŠ.
Podľa predstaviteľov hnutia Slovensko MCRŠ rozdeľuje štátne peniaze prednostne straníkom a kamarátom súčasného šéfa rezortu Rudolfa Huliaka. Poslanec NR SR Jozef Pročko kritizoval nového predsedu správnej rady FNPCR Jána Dováľa. Ten je podľa neho okresným predsedom Huliakovej Strany vidieka, v minulosti mal byť členom organizácie Slovenskí branci, ktorá bola nakoniec zrušená a na sociálnej sieti zverejňuje extrémistické názory.
„Dostali sme naozaj veľmi závažné podozrenia, dostali sme list, ktorý postupujeme Generálnej prokuratúre, v ktorom sa píše, že už dopredu sú výzvy na tých necelých 20 miliónov eur, dopredu sú kšeftované a dopredu sú tieto výzvy dávané našim ľuďom,“ dodal Pročko. Zároveň vyzval ostatných členov správnej rady fondu, aby takéto rozdeľovanie peňazí odmietli.
