Rezort športu odvolal vedenie národnej lotériovej spoločnosti Tipos

Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR odvolalo všetkých doterajších členov predstavenstva a dozornej rady národnej lotériovej spoločnosti Tipos. Potvrdil to pre TASR odbor komunikácie Tiposu. Ako prvý na výmenu vedenia spoločnosti upozornil portál aktuality.sk.



"Potvrdzujeme odvolanie všetkých členov predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Tipos menovaných Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR bez uvedenia dôvodu," uviedol odbor komunikácie lotériovej spoločnosti. Neuviedol, kto je v novom vedení Tiposu. O ďalších podrobnostiach by malo informovať ministerstvo.



Doterajším predsedom predstavenstva Tiposu bol Peter Deďo, podpredsedníčkou Adriana Bujdáková a členmi Gabriela Dobrovodská a Richard Messinger. Do funkcií ich vymenovalo ešte predchádzajúce vedenie MCRŠ.



Zmena vedenia Tiposu prichádza po tom, ako sa novým ministrom cestovného ruchu a športu minulý týždeň stal Rudolf Huliak (nominant Smeru-SD). Na tomto poste vystriedal Dušana Keketiho (nominant SNS). Po dohode v rámci vládnej koalície prešlo MCRŠ od SNS pod stranu Smer-SD. Tipos v minulosti dlho patril pod ministerstvo financií, po vzniku MCRŠ v aktuálnom volebnom období prešiel pod toto ministerstvo.