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Rezort športu podpísal miliónové zmluvy pre cestovný ruch
V prípade projektov spolupracujúcich organizácií podpísali 81 zmlúv v celkovom objeme 5.357.864 eur.
Autor TASR
Bratislava 7. júla (TASR) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR uzavrelo s oblastnými a krajskými organizáciami cestovného ruchu zmluvy o poskytnutí dotácie v celkovom objeme takmer 18 miliónov eur. Ide spolu o 147 zmlúv so 46 subjektmi na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2026 podľa zákona o podpore cestovného ruchu. Pre TASR to v utorok potvrdil hovorca MCRŠ Patrik Velšic s tým, že zmluvy sa podpisovali 1. júla a aktuálne prebieha aj ich postupné zverejňovanie v Centrálnom registri zmlúv.
Organizácie cestovného ruchu mohli požiadať o dotáciu na realizáciu vlastných rozvojových projektov a kooperujúcich projektov so spolupracujúcimi, maximálne piatimi územne pôsobiacimi organizáciami. Výzva bola zverejnená od 27. februára do 27. marca tohto roka.
Na vlastné projekty organizácií v roku 2026 uzavreli 66 zmlúv v objeme 12.574.159 eur. „Z toho 46 zmlúv sa týka nehospodárskej činnosti v celkovom objeme 11.705.248 eur a 20 zmlúv je zameraných na aktivity hospodárskeho charakteru, ktoré podliehajú režimu de minimis v celkovom objeme 868.911 eur,“ priblížil Velšic.
V prípade projektov spolupracujúcich organizácií podpísali 81 zmlúv v celkovom objeme 5.357.864 eur. „Pri kooperačných projektoch mohli organizácie predkladať projekty maximálne do výšky svojho nároku na dotáciu určenej pre kooperačné projekty, ktorá predstavuje maximálne 50 % z výšky dotácie súhrnne na všetky žiadané kooperačné projekty,“ ozrejmil hovorca.
Každá organizácia cestovného ruchu mohla v rámci kooperačných projektov predložiť maximálne tri projekty. Nie všetky organizácie však túto možnosť využili v plnom rozsahu.
„Z celkového počtu kooperačných projektov bolo v prvom kole uzavretých 44 zmlúv na projekty B1, 23 zmlúv na projekty B2 a 14 zmlúv na projekty B3,“ vymenoval Velšic. Uvedené údaje sa podľa neho vzťahujú na prvé kolo poskytovania dotácií.
Po ukončení a uzavretí zmlúv druhého kola v rámci výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu na rok 2026 budú údaje následne aktualizované a zverejnené na webe ministerstva. Táto výzva bola zverejnená 1. júna a uzavretá 21. júna 2026.
Organizácie cestovného ruchu mohli požiadať o dotáciu na realizáciu vlastných rozvojových projektov a kooperujúcich projektov so spolupracujúcimi, maximálne piatimi územne pôsobiacimi organizáciami. Výzva bola zverejnená od 27. februára do 27. marca tohto roka.
Na vlastné projekty organizácií v roku 2026 uzavreli 66 zmlúv v objeme 12.574.159 eur. „Z toho 46 zmlúv sa týka nehospodárskej činnosti v celkovom objeme 11.705.248 eur a 20 zmlúv je zameraných na aktivity hospodárskeho charakteru, ktoré podliehajú režimu de minimis v celkovom objeme 868.911 eur,“ priblížil Velšic.
V prípade projektov spolupracujúcich organizácií podpísali 81 zmlúv v celkovom objeme 5.357.864 eur. „Pri kooperačných projektoch mohli organizácie predkladať projekty maximálne do výšky svojho nároku na dotáciu určenej pre kooperačné projekty, ktorá predstavuje maximálne 50 % z výšky dotácie súhrnne na všetky žiadané kooperačné projekty,“ ozrejmil hovorca.
Každá organizácia cestovného ruchu mohla v rámci kooperačných projektov predložiť maximálne tri projekty. Nie všetky organizácie však túto možnosť využili v plnom rozsahu.
„Z celkového počtu kooperačných projektov bolo v prvom kole uzavretých 44 zmlúv na projekty B1, 23 zmlúv na projekty B2 a 14 zmlúv na projekty B3,“ vymenoval Velšic. Uvedené údaje sa podľa neho vzťahujú na prvé kolo poskytovania dotácií.
Po ukončení a uzavretí zmlúv druhého kola v rámci výzvy č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu na rok 2026 budú údaje následne aktualizované a zverejnené na webe ministerstva. Táto výzva bola zverejnená 1. júna a uzavretá 21. júna 2026.