Rezort spravodlivosti chce vypustiť maximálnu výšku nákladov na pohreb

Bratislava 25. novembra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje vypustiť maximálnu výšku nákladov na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky v rámci primeraných nákladov spojených s pohrebom pri usmrtení, ktorých maximálnu výšku určujú predpisy o sociálnom poistení. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, pričom rezort spravodlivosti ho predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



"Maximálna výška náhrady nákladov spojených s pohrebom pri usmrteniach v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania sa podľa zákona o sociálnom poistení pravidelne valorizuje a od 1. januára 2024 predstavuje sumu 3759,60 eura. Táto suma zahŕňa náklady účtované pohrebnou službou, náklady na spopolnenie, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule, náklady na úpravu hrobu a podobne," uviedlo MS v predkladacej správe.



Doplnilo, že rovnakou maximálnou výškou náhrady nákladov, ktoré sú spojené s pohrebom, sa riadi aj zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka. Rozdiel je len v jednej položke, a to vo výške nákladov na zriadenie pomníka alebo náhrobnej dosky a na úpravu hrobu, ktorá sa uhrádza do sumy 663,88 eura. Táto suma nebola zvýšená podľa MS už od roku 1995 a v súčasnosti už nie je adekvátna.



Návrh by mohol platiť od 1. januára 2025.