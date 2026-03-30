Rezort spravodlivosti predložil na pripomienkovanie obchodný zákonník
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Niektoré akciové spoločnosti budú môcť vydať akcie s viacnásobnými hlasovacími právami. Vyplýva to z návrhu novely Obchodného zákonníka, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR. Návrhom zákona sa má zabezpečiť transpozícia eurosmernice. Účinnosť novely zákona sa navrhuje 5. decembra.
„Cieľom právnej úpravy je umožniť akciovým spoločnostiam vydať akcie s viacnásobnými hlasovacími právami tak, aby tieto akcie umožnili zakladateľom, prípadne iným akcionárom zachovanie kontroly nad spoločnosťou v prípade, ak spoločnosť chce svoje akcie obchodovať na mnohostrannom obchodnom systéme. Takáto úprava je doplnená zárukami pre akcionárov, ktorí takého akcie nedržia,“ spresnilo v dôvodovej správe MS SR.
Zavedenie uvedeného druhu akcií znamená podľa rezortu prelomenie zásady one-share-one-vote (jedna-akcia-jeden-hlas, pozn. TASR). Hoci v legislatívach členských štátov EÚ v ostatných rokoch nastala v tejto oblasti zmena a táto zásada sa už nedodržiava tak, ako v minulosti, predkladateľ preberá smernicu v jej rozsahu a nejde nad jej rámec. Takýto druh akcií môže prijať len akciová spoločnosť, ktorej akcie sa majú prijať na obchodovanie na mnohostrannom obchodnom systéme.
„Cieľom takejto úpravy je umožniť spoločníkom zachovanie vplyvu nad spoločnosťou v čase, keď hľadá kapitál a investora prostredníctvom ponúknutia časti svojich akcií na mnohostrannom obchodnom systéme,“ dodal rezort spravodlivosti.
